Stadt Bad Tölz veranstaltet Feuerwerk zum Jahreswechsel - Feuerwehr gibt Tipps für ein sicheres Silvester

Von: Elena Royer

Silvester ohne Raketen und Böller? Für viele gehört ein Feuerwerk zum Jahreswechsel dazu. © Lino Mirgeler/DPA

In Tölz gibt es heuer wieder ein professionelles Feuerwerk zu bestaunen. Wer selbst böllern will, für den hält die Feuerwehr Sicherheits-Tipps parat. Doch wo gibt es überhaupt Raketen und Co.?

Bad Tölz – Für viele gehören an Silvester Raketen und Böller dazu wie für andere „Dinner for One“ oder Raclette. Auch in der Kurstadt findet nach zwei Jahren Zwangspause wieder das städtische Feuerwerk an der Isarbrücke statt. Die Stadt will damit auch erreichen, dass weniger Privatpersonen böllern.

Profi-Feuerwerk in Tölz damit weniger Einzelne böllern

„Die Intention dahinter ist, dass jeder, der kommt und das professionelle Feuerwerk genießt, nicht unbedingt selbst Raketen kauft“, erklärt Susanne Frey-Allgaier, die stellvertretende Kurdirektorin der Stadt. Feinstaub entstehe zwar durch das von der Stadt ausgerichtete Feuerwerk auch, räumt sie ein. „Aber lieber gibt es ein Großes, als dass die komplette Isarbrücke zugemüllt und verraucht ist. Wir sind um jeden froh, den wir so davon abhalten, selbst zu böllern. Mal schauen, wie uns das gelingt.“ Selbstverständlich ist das aber nur eine Empfehlung, denn „verbieten kann man es nicht“, so Frey-Allgaier. Verbotszonen, in denen das Böllern nicht gestattet ist, gibt es aber dennoch in der Kurstadt.

Lasershow keine Alternative zum Feuerwerk

Eine Lasershow zu Silvester durchzuführen, war in der Vergangenheit schon einmal im Gespräch. Jedoch habe man sich nun doch wieder für das Feuerwerk entschieden, weil „eine Lasershow auch nicht unumstritten ist“, erklärt die stellvertretende Kurdirektorin und verweist auf das Thema „Lichtverschmutzung“. Hinzu kommt, dass man für eine Lasershow ein Vielfaches an Geld aufwenden müsste, um eine ähnlich spektakuläre Vorstellung wie bei einem Feuerwerk bieten zu können. „Das wäre einfach deutlich teurer.“ Die Firma Ströbel, mit der die Stadt seit Jahren zusammenarbeitet, ist auch in diesem Jahr für das Feuerwerk verantwortlich. „Es ist schwer, überhaupt noch Feuerwerker zu finden“, erklärt Frey-Allgaier. Denn auch die hätten mit Personalmangel zu kämpfen.

Ob es in Zukunft insgesamt noch Feuerwerke an Silvester geben wird, da ist sich Frey-Allgaier nicht sicher. „Da tut sich aktuell viel“, sagt sie. „Es gehört nach wie vor dazu, aber man weiß nicht, ob es auch nächstes Jahr noch so sein wird.“

Feuerwerksartikel kaufen: Kennzeichnung beachten

Wer zum Jahreswechsel selbst böllern will, für den hat Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, Tipps parat, damit es ein sicheres Silvester wird. Schon beim Kauf gibt es nämlich einiges zu beachten. So muss auf den Artikeln eine Registriernummer und das CE-Kennzeichen in Verbindung mit der Prüfstelle vorhanden sein. Auch die Kategorie wird auf dem Feuerwerk angegeben, erklärt Kießkalt. Die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung hat zum Beispiel die Kennnummer 0589, danach folgt die Kategorie, zum Beispiel F2, und dann eine Registriernummer.

Illegale Feuerwerkskörper können gefährlich werden

Die Finger lassen sollte man von illegalen Feuerwerkskörpern. „Diese sind nicht nach den Anforderungen geprüft“, erklärt Kießkalt. „Sie können eine kürzere Zündschnur haben, der Sprengstoffanteil kann höher sein, was Menschen in der Nähe erheblich gefährden kann.“ Auch sei dadurch eine erhöhte Brandgefahr gegeben. Und er warnt: „Auf keinen Fall Feuerwerkskörper selber herstellen. Das führt immer wieder zu schweren Unfällen.“

Ausreichend Abstand zu Menschen und Gebäuden halten

Generell sollte man beim Abbrennen von Feuerwerk auf einen Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden von ungefähr zehn Metern achten. „Keinesfalls darf man Feuerwerk und Knallkörper in Menschennähe werfen“, so der Sprecher der Kreisbrandinspektion. „Nach dem Anzünden die Knallkörper sofort wegwerfen, damit ein unkontrolliertes Zerknallen in der Hand vermieden wird.“ Raketen sollten immer von Gebäuden weg gezündet werden. „Die Raketen in einer leeren Wasserflasche in einem Träger anzünden, damit sie nicht umkippen“, erklärt Kießkalt. Außerdem sollte man, besonders wenn man an Silvester nicht zu Hause ist, Fenster und Rollos schließen, und brennbare Gegenstände vom Balkon entfernen.

Blindgänger nicht nochmal anzünden

Und was tun, wenn es nicht knallt? „Blindgänger einfach liegen lassen und nicht nochmal anzünden“, rät Kießkalt. „Außer die Feuerwerksbatterien haben eine zweite festverbaute Zündschnur. Ansonsten kann es zu einem schlagartigen Freisetzen des Feuerwerks kommen, was zu Verletzungen führen kann.“

Hagebaumarkt am Moraltpark verzichtet heuer auf Feuerwerks-Verkauf

Der Hagebaumarkt am Moraltpark verzichtet in diesem Jahr übrigens komplett auf den Verkauf von Feuerwerksartikeln. „Wir sind davon ausgegangen, dass viele andere Läden auch Feuerwerk verkaufen und wollten Müll vermeiden, Deshalb haben wir uns dagegen entschieden“, erklärt Marc Held, stellvertretender Marktleiter. Was es dort aber zu kaufen gibt, sind Konfetti-Kanonen.

Edeka März-Geschäftsführer: „Wird ein Überraschungspaket“

Anders sieht es bei Edeka März mit Standorten in Bad Tölz und Ascholding aus. „Wir verkaufen dieses Jahr wieder Feuerwerk“, sagt Geschäftsführer Florian Nöscher. Wie es nach zwei Jahren Verkaufsverbot laufen wird? „Das wird ein Überraschungspaket“, sagt Nöscher lachend. „Viele sind eventuell komplett weggekommen vom Feuerwerk, andere freuen sich umso mehr, dass es heuer wieder möglich ist.“

