Viel lesen wird belohnt: Beim Sommerferien-Leseclub gibt‘s was zu gewinnen

Von: Elena Royer

Möglichst viel lesen, lautet die Devise beim Sommerferien-Leseclub. Dann winken Preise. (Symbolfoto) © Symbolbild: Frank Rumpenhorst/dpa

In der Tölzer Stadtbibliothek läuft derzeit der Sommerferien-Leseclub. Fleißige Leseratten dürfen sich am Ende der Ferien über eine Belohnung freuen.

Bad Tölz – Leseratten, aufgepasst: Aktuell läuft die elfte Runde des Sommerferien-Leseclubs in der Tölzer Stadtbibliothek. Noch bis zum 17. September können sich Kinder und Jugendliche an der beliebten Aktion beteiligen. Das Beste: Viel lesen wird belohnt. Denn die Teilnehmer können attraktive Preise abräumen.

Sommerferien-Leseclub: „Viel lesen und dafür einen Preis bekommen“

„Das Prinzip ist einfach“, erklärt Melanie Sappl, die Leiterin der Stadtbibliothek, „viele Bücher lesen und dafür einen Preis bekommen.“ Um an der Schmöker-Aktion teilzunehmen, müssen sich die jungen Leseratten vorher in der Stadtbibliothek anmelden. „Während des Sommerferien-Leseclubs ist der Bibliotheksausweis kostenlos“, erklärt Sappl. „Er gilt dann für den gesamten Leseclub-Zeitraum.“

Mit mindestens drei Stempeln nimmt man an der Verlosung teil

Bei der Anmeldung bekommen die Kinder ein Heft ausgehändigt, in das jedes gelesene Buch und jede gehörte CD oder Tonie eingetragen wird. Pro Buch erhalten die Teilnehmer in der Bibliothek einen Stempel. Um an der Verlosung teilzunehmen, benötigt man mindestens drei Stempel. „Es zählt auch, ein Gedicht zu schreiben“, sagt Sappl. Ebenso können auch online gelesene Bücher gewertet werden. Comics sind aber nicht erlaubt.

Verlosung am 28. September

„Man glaubt gar nicht, was so ein Stempel als Motivation für die Kinder ausmacht“, sagt die Bibliotheksleiterin. Hoch im Kurs stehen ihr zufolge bei den jungen Leseratten „Die drei Fragezeichen“. Wer bis zum 17. September mindestens drei Stempel in seinem Leseclub-Heft hat, nimmt an der Verlosung teil. Diese findet am 28. September um 15 Uhr statt.

Weitere Infos

im Internet auf der Seite sommerferien-leseclub.de. Dort findet man auch Challenges, denen sich die Teilnehmer stellen können, zum Beispiel „Lies ein Buch, welches verfilmt wurde“.

