Tölzer SPD will in der Stadt wieder sichtbar werden

Teilen

Der wieder gewählte SPD-Ortsvorstand: (v. li.) Willi Streicher, Alois Friedel, Monika Singer, Michael Ernst und Alexander Dodell. Nicht abgebildet sind Alexandra Schmitt und Sascha Richter. © Bib

Die Tölzer SPD hat ihre Jahresversammlung kürzlich mit zahlreichen Wahlen und Ehrungen abgehalten. Stammtische an Brennpunkten sind geplant.

Bad Tölz – Die Jahresversammlung der Tölzer SPD fand nach zwei Jahren wieder in Präsenz statt. 21 Anwesende und 19 Wahlberechtigte nutzten den Abend, um den Ortsverband bei gleich drei Wahlen zu unterstützen: Die Ämter im Vorstand sowie die Delegierten für die Landtagskandidaten 2023 und für die Kreistagswahl wurden bestimmt.

SPD-Jahresversammlung: Langjährige Mitglieder geehrt

Die Jahrgänge in dieser Versammlung reichten von 1930 bis 2003. Fünf Mitglieder ehrte Willi Streicher unter den Anwesenden für 50 Jahre Mitgliedschaft. Darunter war der 92-jährige Hans Zehetmeir aus Gaißach. „Dass du so lange treues Mitglied bist, und das auch noch in Gaißach, das ist schon eine reife Leistung“, lobte Streicher den Senior, der langen, herzlichen Applaus bekam. Christa Harrer wurde ebenso geehrt; sie war 20 Jahre lang Landtagsabgeordnete. Harrer freute sich über junge Gesichter in der Runde und machte Mut: „In den Ortsverbänden kommen überall Junge nach.“

Neben ihnen erhielten Christa und Bernhard Wimmer aus Greiling sowie Jürgen Renner die Urkunde. Er war sechs Jahre im Tölzer Stadtrat. „Du hast immer den richtigen Ton getroffen“, hob Streicher hervor. Er erinnerte auch an Ereignisse vor 50 Jahren: SPD-Bundeskanzler Willy Brandt erhielt den Friedensnobelpreis, und in München wurden die Olympischen Spiele veranstaltet.

Sind seit 50 Jahren der SPD treu und wurden von Vorstand Florian Ernst (2. v. re.) geehrt: (v. li.) Bernhard Wimmer, Jürgen Renner, Christa Harrer, Christa Wimmer und Hans Zehetmeir. © Bib

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Stammtische und Ortstermine an Brennpunkten sind geplant

Michael Ernst, alter und neuer Vorsitzender des Ortsverbands, kündigte in seiner Rede an, regelmäßig Stammtische veranstalten zu wollen, um die SPD nach der Pandemie wieder im Bad Tölz sichtbar zu machen. Außerdem sollen Ortstermine stattfinden an jenen Orten, die den Stadtrat beschäftigen wie etwa Kurhaus oder Moraltgelände.

Er mahnte, dass bereits 2023 die Landtagswahl bevorstehe, und drei Jahre später Bundestagswahl. „Wir wollen neue Mitglieder gewinnen und begeistern“, sagte Ernst. Er dankte Willi Streicher, der ihn als neues Stadtratsmitglied unterstütze. Ernst war für Filiz Cetin in das Gremium nachgerückt, weil seine Kollegin aus beruflichen Gründen ihr Mandat aufgeben musste.

Vorstand neu gewählt und Delegierte für Kreistagswahl bestimmt

Die anschließenden Wahlen leitete Gabriele Skiba, Mitglied des Kreisvorstands, unterstützt von Camilla Plöckl und Jürgen Renner. Erster und zweiter Vorsitzender sind Michael Ernst und Willi Streicher, Monika Singer bleibt Kassiererin, Beisitzer sind Sascha Richter, Alexandra Schmitt, Alexander Dodell und Alois Friedel. Wer das Amt des Schriftführers übernimmt, bestimmt der neugewählte Vorstand.

Die Wahl der Kandidaten für den Landtag findet im Oktober 2022 statt, gab Skiba bekannt. Die Delegierten sind Filiz Cetin, Monika Singer, Sabine und Willi Streicher, Alois Friedel, Michael Ernst, Jan Tränapp und Sebastian Eberl. Gewählt in diesem Sinne für Wahlen auf Kreisebene wurden Filiz Cetin, Monika Singer, Sabine und Willi Streicher, Alois Friedel, Michael Ernst, Jan Tränapp und Sebastian Eberl.

Von Birgit Botzenhart

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.