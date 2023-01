Vorbereitungen für Special Olympics in Tölz laufen: Veranstalter hoffen auf Schnee

Von: Elena Royer

Die vier Botschafter der Soby-Winterspiele: (v. li.) Lucas Bögl, Paula Bönte, Ralph Merz und Martina Ertl. © CS/A

In weniger als zwei Wochen beginnen in Bad Tölz die Special Olympics Winterspiele Bayern. Kurz vor dem Start laufen die letzten Vorbereitungen.

Bad Tölz – Nur noch wenige Tage, dann starten die Special Olympics Winterspiele Bayern, kurz Soby, in Bad Tölz. Über 600 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung werden vom 23. bis 26. Januar in der Kurstadt erwartet. Was bis dahin noch erledigt werden muss und ob der fehlende Schnee problematisch ist, erklärt Sebastian Stuhlinger, Leiter der Soby-Geschäftsstelle und zuständig für Marketing und Kommunikation.

Special Olympics Winterspiele: 620 Sportler und 300 Trainer kommen nach Tölz

Insgesamt werden 620 Sportler und rund 300 Trainer nach Tölz kommen. „Die Anreise erfolgt individuell“, erklärt Stuhlinger. „Teilweise reisen die Delegationen am Wochenende vor der Veranstaltung an, teilweise am Eröffnungstag. Mitunter wird die Teilnahme an den Winterspielen auch in eine längere Freizeit eingebunden.“

Ebenso individuell wie die Anreise der Athleten gestaltet sich auch deren Unterbringung am Austragungsort. „Von Ferienhäusern über Pensionen, Gasthäuser bis Hotels ist alles dabei“, so Stuhlinger. Ihm liegen aktuell keine Informationen vor, dass Delegationen noch auf der Suche nach einer Unterkunft sind. „Das ist meist ein gutes Zeichen“, meint er.

Bis die Spiele beginnen, gibt es noch einiges zu erledigen

Bis der olympische Geist durch die Kurstadt wehen kann, gilt es noch einiges zu organisieren. „Viele Anlieferungen und Materialtransporte müssen abgestimmt werden“, erklärt Stuhlinger. „Die Mittagsverpflegung wird finalisiert, ebenso erhalten Helferinnen und Helfer letzte Einsatzinfos. Einkleidung wird sortiert und zusammengestellt, Ablauf- und Regiepläne werden abgestimmt und mit den Beteiligten geklärt“, zählt er auf. „Und natürlich finden viele Absprachen mit der Stadt, den unterstützenden Vereinen und beteiligten Dienstleistern statt.“

Während der Wettbewerbstage werden sich die Athleten in zehn Sportarten in verschiedenen Veranstaltungsstätten messen: auf der Flinthöhe in Klettern, Eiskunstlauf, Short-Track und Tanzen, in der Dreifachturnhalle in Floorball, am Brauneck in Skilanglauf, Schneeschuhlaufen, Ski Alpin und Snowboard sowie in Schaftlach im Stocksport.

Eröffnungsfeier am 23. Januar an der Isarpromenade

Nicht nur von sportlicher Seite her ist einiges geboten. Darüber hinaus gibt es ein buntes Rahmenprogramm. So beginnen die Special Olympics Winterspiele am 23. Januar mit einer Eröffnungsfeier um 18 Uhr an der Isarpromenade. Die Zuschauer können sich auf den Einmarsch der Athleten freuen. „Es gibt Gesprächsrunden mit offiziellen Vertretern und den Gesichtern der Spiele, Auftritte von lokalen Musikgruppen und inklusiven Projekten“, sagt Stuhlinger. Als besonderes Highlight bezeichnet er das Zeremoniell der Eröffnungsfeier mit dem Hissen der Fahne, dem Sprechen der Eide und dem Entzünden des Feuers.

Buntes Rahmenprogramm

Weiter geht es am 24. Januar mit einem Familienabend im Kurhaus, und am 25. Januar gibt es eine Athleten- und Helferdisko auf dem Vorplatz des Eisstadions. Bei der Abschlussfeier am 26. Januar wird es Stuhlinger zufolge ebenfalls Auftritte und Gesprächsrunden geben. „Die Fahne wird eingeholt und an den Gastgeber der Landesspiele 2025 übergeben. Und das Feuer wird gelöscht.“

Besucher können sich auf spannende und sportlich faire Wettbewerbe freuen

In den vier Tagen können sich die Tölzer sowie Besucher laut Stuhlinger auf spannende und sportlich faire Wettbewerbe freuen. „Und auf Sportler, die mit ihrer Teilnahme zeigen, dass Sport und Bewegung der Schlüssel zu einem positiven Miteinander und ein Schritt auf dem Weg zu mehr Teilhabe sein kann.“

Fehlender Schnee? „Freilich nicht gut“

Und wie geht man mit Blick auf die Wintersport-Wettbewerbe mit dem fehlenden Schnee um? „Aktuell ist die Situation freilich nicht gut“, gibt Stuhlinger zu. „Mit Blick auf die kommenden beiden Wochen ist die Prognose aber nicht allzu schlecht, und wir hoffen auf Kälte und Schnee“, sagt Stuhlinger. „Intern prüfen wir unterschiedliche Optionen und Möglichkeiten, die Wettbewerbe in den Schneesportarten durchführen zu können.“

