Nach Mayers Rückzug aus Tölzer Stadtrat: Kritische Worte von Ulrike Bomhard

Franz Mayer, Tölzer Ex-Stadtrat. © CS/Archiv

Nachdem Franz Mayer sein Mandat im Stadtrat niedergelegt hatte, interpretierte Stadträtin Ulrike Bomhard nun dessen Worte zu seinem Rückzug.

Bad Tölz – Der Tölzer Stadtrat hat die Niederlegung des Mandats durch Franz Mayer (Grüne) am Dienstag einstimmig beschlossen. Mayer hatte seinen Rückzug aus allen Gremien auch mit Kritik an der Amtsführung des Bürgermeisters Ingo Mehner verbunden (wir berichteten).

Ist der Wählerwille mit Mayers Rückzug vereinbar?

Ulrike Bomhard, die ebenso wie Mayer seit 2002 im Stadtrat sitzt, meldete sich nun namens der FWG zu Wort, um die harschen Worte Mayers „zu interpretieren“. Das möge ihr erlaubt sein, nachdem sie 20 Jahre gut mit ihm zusammengearbeitet habe. Sie frage sich also, ob der von Mayer so oft zitierte Wählerwille mit seinem Rückzug nach nur zwei Jahren in der neuen Amtsperiode vereinbar sei. Er sei doch angetreten, diese Wähler sechs Jahre zu vertreten.

Ulrike Bomhard, FWG-Stadträtin. © ESC/Archiv

Mayer sei in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr so eifrig dabei gewesen

Er habe, fuhr Bomhard fort, gesagt, dass er das Gefühl habe, nichts mehr anschieben zu können. Er sei aber, so Bomhard, in den vergangenen zwei Jahren auch nicht mehr so eifrig dabei gewesen.

„Kann man sich vor der Wahl überlegen“

„Nicht gelungen“, befand Bomhard den Schlusssatz Mayers, der ausgeführt hatte, dass es noch andere schöne Dinge im Leben gebe als den Stadtrat. „Das kann man sich vor der Wahl überlegen.“ Mayer habe für die Grünen viel erreicht. Sie und die FWG wünschten ihm Gesundheit und Glück, „dass er diese schönen Dinge im Leben noch erreichen kann“.

Von Christoph Schnitzer

