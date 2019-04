Städtepartnerschafts-Verein trauert um Romano Lombardi

Romano Lombardi ist tot. Er galt als Wegbereiters der Tölzer Städtepartnerschaft mit San Giuliano Terme.

Bad Tölz/San Giuliano Terme – Romano Lombardis Tod löst nicht nur beim Städtepartnerschaftsverein Trauer und Bestürzung aus. Viele Tölzer kannten und schätzen Lombardi, wie er zum Beispiel beim Christkindlmarkt mit italienischem Charme und meistens mit einer Arie aus den Puccini-Opern auf den Lippen seine Spezialitäten feilbot.

„Der Städtepartnerschaftsverein verliert mit Lombardi einen großen Förderer der Partnerschaft und einen ehrlichen Freund“, sagt Vereinsvorsitzender Martin Englert. Er hinterlasse eine Lücke, die nur schwer zu schließen sei. Dabei stammt Lombardi ursprünglich aus der Nachbargemeinde Vecchiano. In seinem Heimatort war Lombardi ein erfolgreicher Unternehmer. Er hatte ein regionales Spezialitäten-Geschäft aufgebaut, das weit über die Grenzen Italiens hinaus berühmt war.

Bereits als junger Gastarbeiter im VW-Werk in Wolfsburg in den 1960er Jahren machte Lombardi seine ersten Erfahrungen mit Deutschland. „So war es ihm möglich, für unsere Partnerschaft richtungsweisende Impulse setzen“, sagt Englert. Als gläubiger Christ besuchte er regelmäßig die Heilige Messe in der Stadtpfarrkirche. Seine Hilfsbereitschaft und seine Freundlichkeit den Tölzern gegenüber sind laut Englert sprichwörtlich.

Romano Lombardi hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Söhne. Die beiden führen den Betrieb weiter und werden auch weiterhin die Beziehungen zu Bad Tölz pflegen.

