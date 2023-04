Die Hütten-Saison im Tölzer Land startet

Von: Elena Royer

Auf der Tölzer Hütte am Schafreiter liegt – wie auf diesem Archivbild – noch einiges an Schnee. Saisoneröffnung ist am 13. Mai. © . Schenk

Auch wenn sich das Wetter derzeit nicht von seiner besten Seite zeigt, machen viele Hütten in den kommenden Tagen auf. Wer öffnet wann? Ein Überblick.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit Corona hat der Bergsport einen wahren Aufschwung erlebt. Und der Trend zum Wandern ist nach wie vor ungebrochen. Wenn das Wetter mitspielt, zieht es bald wieder etliche Erholungssuchende in die Berge. Gut, dass viele Hüttenwirte in den kommenden Tagen aufsperren.

Binsalm

Auf der Binsalm im Karwendel startet die Saison am 5. Mai. Dort ist man schon fleißig am Herrichten, und gekocht wird auch schon. „Wir bereiten zum Beispiel Knödel und Gulasch vor“, sagt Wirtin Michaela Larcher. Mit der Buchungslage für die Übernachtungen ist sie zufrieden. Wer Entspannung sucht, für den ist der renovierte „Hotpot“ genau richtig. „Das ist ein Kessel, der mit frischem Gebirgswasser gefüllt und über dem Feuer erwärmt wird“, erklärt die Wirtin. Sechs bis acht Personen hätten in der riesigen Badewanne Platz.

Lenggrieser Hütte

Die Lenggrieser Hütte am Seekar ist seit vergangener Woche schneefrei, wie Wirtin Michaela Durach berichtet. Gerade ist dort Betriebsurlaub, am 3. Mai geht’s wieder los. „Bis wir wieder aufmachen, bereiten wir noch das Brennholz vor, verstauen alle Einkäufe und richten das Lager her“, erklärt Durach. Wie läuft es hier mit den Buchungen? „Wir finden, sehr gut“, so die Wirtin. „Bis Ende Juli sind wir extrem voll.“ Unter der Woche sei aber noch Platz. „Wir schauen positiv in den Sommer.“ Die Lenggrieser Hütte hat im Mai noch am Montag und am Dienstag Ruhetag, von Juni bis Oktober ist täglich geöffnet.

Tölzer Hütte auf dem Brauneck

Am 7. Mai startet die Tölzer Hütte auf dem Brauneck in die Sommersaison. „Noch liegt viel Schnee oben“, sagt Wirt Georg Glaßner, der gerade mit seinem Team dabei ist, alles für den Start herzurichten. Am Muttertag, am 14. Mai, gibt es etwas Besonderes: einen Muttertagsbrunch. Wer teilnehmen möchte, sollte schnell sein. „Wir haben schon viele Reservierungen.“

Tölzer Hütte am Schafreiter

Eine Premiere ist diese Saison für Andrea Held und Benno Schödel. Sie sind die neuen Wirte der Tölzer Hütte am Schafreiter. Beide verfügen, wie berichtet, über langjährige Erfahrung in der Gastronomie und erfüllen sich mit der Bewirtschaftung der Hütte einen langersehnten Traum. „Wir freuen uns und sind super aufgeregt“, sagt Held. Gerade stecken sie in den letzten Vorbereitungen für die Saisoneröffnung am 13. Mai, besorgen Lebensmittel und müssen noch Bestellungen mit Lieferanten klären. „Am Samstag schaufeln wir mit ein paar freiwilligen Helfern aus der AV-Sektion die Wege frei“, so Schödel. Denn auf 1825 Metern Höhe liegt derzeit noch viel Schnee. Mit den Buchungsanfragen für Übernachtungen sind die Pächter zufrieden: „Es schaut gut aus, die Nachfrage ist gut.“ Und was erwartet die hungrigen Wanderer auf der Tölzer Hütte? „Eine regionale, bodenständige und ehrliche Küche und ein junges Team.“

Tutzinger Hütte

Schon am Freitag, 28. April, empfängt die Tutzinger Hütte am Fuß der Benediktenwand wieder Gäste. „Ein bisschen Schnee müssen wir noch wegschaufeln, damit wir im Biergarten die Garnituren aufstellen können“, erklärt Wirt Thomas Jauernig. „Und wir müssen viel kochen, damit wir unseren Gästen auch was Gescheides anbieten können, wenn es am Wochenende wieder losgeht.“ Gerade für die Wochenenden gebe es schon viele Reservierungen. „Manche sind bereits ausgebucht.“ Nun hofft das Team auf einen baldigen Frühling und einen schönen Bergsommer, denn „wenn das Wetter mitspielt, kann es nur eine tolle Saison werden“.

Brauneck Gipfelhaus

Auch im Brauneck-Gipfelhaus ist die Vorfreude auf die Sommersaison groß. „Wir öffnen voraussichtlich am 29. April, je nach Wetterlage“, so Wirtin Christine Steiger.

Denkalm

Geöffnet hat die Denkalm in Lenggries. Es kommen auch schon einige Wanderer, „aber das ist sehr wetterabhängig“, sagt Wirt Michael Bauer. Mittwoch und Donnerstag ist dort, unterhalb des Keilkopfs, Ruhetag.

Kirchsteinhütte

Die Kirchsteinhütte im Längental ist das ganze Jahr über für Erholungssuchende geöffnet, nur Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. Derzeit hänge es aber auch hier stark vom Wetter ab, wie viele kommen, sagt Eduard Bauer vom Hütten-Team. Die Kirchsteinhütte bietet auch Schlafplätze an. Mit der Nachfrage nach Übernachtungen ist man dort zufrieden.

Florihütte

Das ist auch Holger Siegert, der Wirt der Florihütte am Brauneck. Übernachtungen sind dort von Freitag bis Sonntag möglich. Die Hütte hat während der Wandersaison samstags und sonntags geöffnet, während der bayerischen Schulferien auch freitags. Exklusivbuchungen seien aber an jedem Tag möglich, sagt Siegert. Bis die Hütte am 6. Mai wieder öffnet, stehen noch Reinigungsarbeiten an, auch die Schäden vom Winter müssen beseitigt werden, wie der Wirt erklärt. „Die Wintersaison hat bei uns schon früh geendet, weil der Florihang nicht beschneit wird“, so Siegert. „Aber in der neuen Saison soll dort eine Schneekanone aufgestellt werden.“

Quenger-Alm und Stie-Alm

Die Quenger-Alm am Brauneck ist ab dem 5. Mai geöffnet, eine Woche später, am 12. Mai, macht dann auch die Stie-Alm auf, wie die Wirtin der beiden Hütten, Marianne Obermüller, berichtet. „Die Buchungslage bei den Übernachtungen ist bei uns sehr gut.“ Das sei besonders nach dem durchwachsenen Winter beruhigend. „Man merkt nach wie vor, dass die Leute eine Auszeit in den Bergen genießen“, so Obermüller. Aktuell wird auf beiden Hütten schon fleißig gewerkelt. „Auf der Quenger-Alm gibt es heuer neu einen kleinen Bauerngarten, in dem wir Kräuter und Salate für die Almküche anbauen.“ Für die Stie-Alm hat sich das Hütten-Team auch etwas Neues einfallen lassen: „Wir haben ein kleines Booklet für Kinder, das sie beim Übernachten bekommen. Darin wird ihnen mit ,Bene’, dem Steinbock von der Benediktenwand, das richtige Verhalten auf dem Berg nähergebracht“, erklärt Obermüller.

Herzogstandhaus

Wanderer, die im Herzogstandhaus einkehren wollen, müssen sich nicht mehr lange gedulden. Der Betriebsurlaub endet am 29. April. Ab da ist das Team täglich außer dienstags für die Gäste da, heißt es auf der Internetseite.

Lamsenjoch- und Falkenhütte

Einen längeren Geduldsfaden braucht dagegen, wer auf die Lamsenjoch- oder die Falkenhütte möchte. Die beiden Hütten im Karwendel öffnen laut Internetseite des Deutschen Alpenvereins voraussichtlich am 15. Juni. Online-Buchungen und Reservierungen sind aber schon möglich.

Oswaldhütte

Schon am 1. Mai beginnt dafür die Saison auf der Oswaldhütte bei Vorderriß. Montags ist dort Ruhetag.

