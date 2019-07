Sind bei uns Straßensperrungen wie in Tirol denkbar?

Landrat Josef Niedermaier zeigt Verständnis dafür, dass Tirol die Ausweichrouten an den Wochenenden sperrt - und hält so einen Schritt unter Umständen auch in Landkreis für möglich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Schritt hat große Diskussionen ausgelöst: Österreich sperrt an den Wochenenden der Feriensaison für Durchreisende verschiedene Landstraßen in Tirol und Salzburg. Es handelt sich um beliebte Ausweichstrecken, auf denen Autofahrer gern Stau und Maut auf der Autobahn vermeiden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) protestierte lautstark und fordert eine Klage bei der EU. Der Tölzer Landrat Josef Niedermaier (FW) zeigt im Interview deutlich mehr Verständnis gegenüber den Tiroler Nachbarn. Unter Umständen, sagt er, könnten ähnliche Fahrverbote auch ein Thema im Landkreis werden.

Herr Niedermaier, sehen Sie durch die umstrittenen Sperrungen im Nachbarland Tirol negative Auswirkungen auf den Landkreis?

Nein. Wenn überhaupt, dann entlasten uns die Sperrungen eher. Von Tirol kommend werden dadurch eventuell weniger Autofahrer die Abkürzung über Achensee zu uns nehmen. Aber die große Masse ist das ohnehin nicht.

Und was ist mit Autofahrern aus dem Landkreis, die in Richtung Süden wollen?

Wenn ich zum Beispiel von Tölz aus zum Brenner möchte, kann ich ja genau wie bisher über den Achensee und dort auf die Inntal-Autobahn fahren. Das ist auch die beste Route. Ich sehe da keine Einschränkungen, die speziell Autofahrer aus unserem Landkreis treffen. Nur die Beschränkungen, die für alle gelten – Autofahrer aus Graz und Wien werden ja genauso von den Umleitungsstrecken runtergeschickt.

Haben Sie Verständnis für die Maßnahmen auf Tiroler Seite – oder teilen Sie Sie viel geäußerte Empörung?

Ich finde, Empörung steht uns da nicht zu. Nach den ersten Emotionen, die hochkochten, sollte man sich die Begründung für die Sperrungen genau anhören. Die Tiroler begründen sie mit der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Dörfern, durch die die Ausweichrouten führen. Nehmen wir das Beispiel von Patsch an der alten Römerstraße – wenn da die Wohnwagen-Gespanne, die dort wirklich nicht hingehören, in den engen Ellbogen-Kurven festhängen, dann ist die Zufahrt für die Feuerwehr irgendwann tatsächlich blockiert. Gefahr für Leib und Leben ist ein gewichtiger Grund. Insofern ist die rechtliche Begründung gut gemacht.

Ist „rechtlich gut begründet“ in Ihren Augen in diesem Fall auch dasselbe wie gerechtfertigt?

Es wird natürlich zu prüfen sein, ob die Belastung der Ausweichrouten tatsächlich so groß ist. Aber wenn Sie daran denken, was passiert, wenn in dem Gebiet ein großer Unfall passiert, dann ist es auf alle Fälle gerechtfertigt, freie Rettungswege zu gewährleisten.

Auch bei uns im Landkreis gibt es stark belastete Ausweichstrecken. Ich denke da vor allem an die B 11 über den Kesselberg. Wären Sperrungen wie in Tirol auch bei uns denkbar?

Wenn die Sperrungen in Tirol sich als rechtlich haltbar erweisen, dann wird die Diskussion sicher auch bei uns aufkommen.

Und was hielten Sie davon?

Wenn die Ortschaft Walchensee tatsächlich für den Rettungsdienst nicht erreichbar ist, weil der Kesselberg dicht ist, dann könnte es geboten sein – aber wirklich nur dann! Man darf natürlich nicht sagen: Ich sperre die B 11, weil ich dort nicht so viele Autos haben möchte und um die Besucherzahl am Walchensee zu verringern. Das wird definitiv nicht gehen. Das verbieten die Bundes- und Landesbehörden, denn Bundesstraßen sind ja gerade dafür gemacht, den überregionalen Verkehr aufzunehmen. Und die Diskussion, es den Tirolern mit Vergeltungsmaßnahmen heimzuzahlen, ist ja ohnehin kindisch und pubertär. Darüber sollten wir hinaus sein.

Und wenn die Tiroler uns Bayern eins auswischen wollten. . .?

Zumindest uns direkten Nachbarn ganz sicher nicht. Es wäre auch unsinnig, wenn wir da gegeneinander arbeiten, weil wir beide wissen, dass wir ähnliche Verkehrsprobleme haben. Wenn ich mitbekommen hätte, dass es solche Motive gäbe, würde ich es als nicht gut empfinden.

Was Sie mitbekommen haben, war aber etwas anderes? Sie haben ja gute Kontakte zu den Tiroler Nachbarn.

Ja, Michael Brandl, der Bezirkshauptmann von Schwaz, hat mich angerufen und mir die Gründe für die Straßensperrungen erklärt. Ich spiele auch in der Bürgermeister-Musikkapelle des Bezirks Schwaz, und da war das mit mir als einzigem Bayern unter Tirolern natürlich auch ein Gesprächsthema. Was ich mitbekommen habe, ist, dass es zwischen Tirol und Bayern bei verschiedenen Themen zu Verkehrsfragen Gesprächsbedarf gibt. Da wurde die Kommunikation offenbar vernachlässigt – nicht erst jetzt in Bezug auf die Straßensperrungen. Ich habe das auf den politischen Kanälen, die mir zur Verfügung stehen, weitergegeben.

