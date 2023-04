Streithähne wollen nicht rangieren: Straße 30 Minuten lang blockiert

Polizei

Weil keiner von beiden rangieren wollte, blockierten ein Bus- und ein Pkw-Fahrer am Dienstagvormittag eine halbe Stunde lang eine Straße in Bad Tölz. Am Ende musste die Polizei kommen.

Bad Tölz - Im Straßenverkehr können die Emotionen schon mal richtig hochkochen. Im aktuellen Fall müssen nun aber die Fahrer eines Busses und eines Autos mit Anzeigen wegen Beleidigung und Nötigung rechnen. Denn tatsächlich ist es so, dass es in Bad Tölz gar keine Klima-Kleber braucht, um den Straßenverkehr lahmzulegen, weil das einige Kraftfahrer ganz alleine schaffen.

Fahrer treffen in enger S-Kurve aufeinander - und keiner will rangieren

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Ganze am Dienstagvormttag gegen 11.30 Uhr in Bad Tölz. Ein RVO-Bus und ein Pkw trafen im Bereich der engen S-Kurve der Lenggrieser Straße aufeinander und kamen nicht aneinander vorbei. Beide Beteiligten - es handelte sich um einen 62-jährigen Tölzer mit seinem Renault Zoe und einen 60-jährige Busfahrer aus Schliersee - weigerten sich allerdings zu rangieren.

Erst eine Polizeistreife kann die beiden Fahrer zur Weiterfahrt bewegen

Stattdessen beleidigten sich die beiden Männer gegenseitig. Und dabei legten sie durchaus eine gewissen Hartnäckigkeit an den Tag. Denn sie blockierte die vielbefahrene Lenggrieser Straße nach Angaben der Beamten für etwa 30 Minuten. Erst das Eintreffen der Streife konnte die beiden Männer schließlich zur Weiterfahrt bewegen.

