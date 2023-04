Bad Tölz: Struktur der Isar verbessert

Von: Elena Royer

Teilen

Freuen sich über das Ergebnis: (v. li.) Franz Rampf (Gewässerwart), Franziska Marten (WWA Weilheim), Marco Pulci (Baureferendar), Helmut Henkel (Flussmeisterstelle Lenggries), Michael Schödl (LBV), Michael Gilgenrainer (Bezirksfischereiverein Bad Tölz) und (vorne knieend) Korbinian Zanker (Behördenleiter WWA Weilheim). © Privat

Das Wasserwirtschaftsamt setzt Maßnahmen zur ökologischen Strukturverbesserung an der Isar in Bad Tölz um. Nun wurden Jungfische ausgesetzt.

Bad Tölz – Neuen Lebensraum in und an der Isar unterhalb des Kraftwerks in Bad Tölz hat kürzlich das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim geschaffen. Wie die Behörde in einer Mitteilung schreibt, erfolgte die „Maßnahme zur ökologischen Strukturverbesserung“ im Zuge der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), die zum Ziel hat, den guten ökologischen Zustand der Isar zu erhalten und zu verbessern.

In der Vergangenheit sei bei mittleren Abflüssen der sonst trockenliegende linke Seitenarm der Isar geflutet worden. Dies habe nach Rückgang des Wasserspiegels dazu geführt, dass immer wieder Fische in den entstandenen Fischfallen verendeten, so das Wasserwirtschaftsamt. Auch würden in diesem Bereich der Isar Rückzugsräume für Jungfische sowie Winterunterstände fehlen.

10 000 Kubikmeter Kies entnommen.

Zur Reaktivierung des nördlichen Seitenarms wurden laut WWA nun rund 10 000 Kubikmeter Kies entnommen. Ein Teil des gröberen Materials wurde zur Anhebung der Sohle und für die Schaffung einer Kiesinsel verwendet. In diesem Abschnitt der Isar erfolgte eine Dreiteilung des Flusslaufs mit unterschiedlichen Strukturen und Strömungsverhältnissen. Dort gibt es nun im Hauptstrom tiefe Gumpen, und es herrscht eine verhältnismäßig starke Strömung. Im mittleren Gewässerlauf sind schwach durchströmte Bereiche mit Steinen und Wurzelstöcken maßgebend. In dem neu geschaffenen Seitenarm, der eher schwach durchströmt ist, sind laut Wasserwirtschaftsamt Wintereinstände und Rückzugsräume entstanden, die guten Schutz vor Fressfeinden bieten. Außerdem soll ein Sporn Kiesablagerungen fernhalten. Mit weiterem Kies wurde der südliche Bereich des alten Seitengerinnes aufgefüllt, damit dieser Bereich bei kleinen und mittleren Abflüssen nicht überströmt wird und dort keine Fischfallen entstehen.

Bereich mit zahlreichen Jungfischen besetzt

Durch die Maßnahme wurde laut Wasserwirtschaftsamt zusätzlich ein Brutplatz von Flussuferläufern aufgewertet. „Das ist ein Paradebeispiel, wie durch gute Zusammenarbeit etwas für die Gewässerlebewesen und die Auenbewohner erreicht werden kann“, so Michael Schödl vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Die Maßnahme wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde, dem Bezirksfischereiverein Bad Tölz und dem Landesbund für Vogelschutz abgestimmt. Nach Beendigung der Umgestaltung haben Vertreter der beiden Vereine und des Wasserwirtschaftsamts den Bereich im März zudem mit zahlreichen Jungfischen besetzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.