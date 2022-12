Artikel 1 ziert Schul-Fassade: Graffiti mit wichtiger Botschaft an der Tölzer Südschule

Von: Elena Royer

Sind stolz auf ihr Projekt: Die Schüler der Klasse 8b gemeinsam mit Initiatorin Brigitte Bürkel (re.), Street-Art-Künstler Sandro Thomas (4. v. re.), sowie Lehrer Alex Keil (hinten li.) und Rektor Christian Müller (hinten li.). © oy

Kunterbunte Buchstaben an der Wand über den Physiksaal: Die Schüler der Klasse 8b gestalteten ein Graffiti mit einer wichtigen Botschaft an der Südschule.

Bad Tölz – Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht in Artikel eins unseres Grundgesetzes. Und nicht nur dort. Seit Kurzem ziert dieser wichtige Satz auch die Fassade der Tölzer Südschule.

Graffiti-Projekt an der Tölzer Südschule: Video diente Religionspädagogin Brigitte Bürkel als Inspiration

Die Klasse 8b brachte den Artikel eins als Graffiti unter der Federführung von Religionspädagogin Brigitte Bürkel und gemeinsam mit dem Holzkirchner Künstler Sandro Thomas an der Wand über dem Physiksaal an.

„Ein Video hat mich dazu inspiriert“, erzählt Initiatorin Brigitte Bürkel im Pausenhof der Tölzer Südschule. Es ist ein kalter Vormittag. Und trotzdem stehen die Schülerinnen und Schüler der 8b im Pausenhof. Dort wird nämlich gerade der Schriftzug in bunten Farben an die Schul-Fassade gesprüht.

Bei Schulleitung „offene Türen eingerannt“

„Als ich meine Idee der Schulleitung vorgestellt habe, bin ich offene Türen eingerannt. Das Thema „Würde“ wird an unserer Schule sehr befürwortet“, freut sich Bürkel. Sie führt das Graffiti-Projekt im Rahmen von „Schulbezogene Jugendarbeit der evangelischen Landeskirche Bayern“ durch. Dafür erhält sie von der evangelischen Landeskirche Projektstunden. Die Lehrkräfte Franz Kraft und Alex Keil haben sie bei dem Projekt unterstützt.

Der fertige Schriftzug ziert nun das Schulgebäude. © Schule

Schriftzug wurde bei einem Wettbewerb ermittelt

Im Vorfeld wurde der Schriftzug, der das Schulgebäude zieren soll, bei einem Wettbewerb in der Klasse 8b ermittelt. Dabei war den Schülern der Satz bereits vorgegeben. Der Schriftzug wurde anschließend nach den Kriterien von technischer Machbarkeit ausgewählt. Schließlich musste er als Schablone an der Wand angebracht werden. Gewonnen hat Aya Mahjoub. „Ich habe es einfach probiert und mir gedacht, einen Versuch ist es wert“, sagt die Schülerin. Ihr gefällt, dass ihr Entwurf das Rennen gemacht hat und, dass etwas von ihr an der Schule zurückbleibt, auch wenn sie einmal nicht mehr dort ist.

Street-Art-Künstler Sandro Thomas wirkt an Projekt mit

Bevor die vorgefertigte Folie mit dem Schriftzug von der Tölzer Malerfirma Egger an der Außenwand der Schule angebracht wurde, grundierte die Firma die Wand weiß. Dann waren die Schüler an der Reihe. Gemeinsam mit dem Street-Art-Künstler Sandro Thomas sprühten sie die einzelnen Buchstaben mit Farbe aus kunterbunten Sprühdosen auf. „Das ist mein erstes Projekt in Tölz“, erklärt Thomas. „Ich arbeite gerne mit Kindern zusammen und bin auch angehender Street-Worker.“ Dem Künstler ist das Thema „Würde“ wichtig. „Mit dem Projekt kann man etwas vermitteln“, findet er. Und: „Die Schüler lernen sich untereinander besser kennen. Da sieht man einmal mehr, dass Kunst verbindet.“

Kinder sollen Vorstellung davon bekommen, was Würde bedeutet

Aya Mahjoub und Thalia Ortner, die den zweiten Platz beim Wettbewerb belegte, gestalteten den Schriftzug in ihrer Freizeit. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Bürkel. Die Vision der Religionspädagogin ist es, dass die Kinder, wenn sie tagein tagaus an dem bunten Schriftzug vorübergehen, nach vier Jahren eine Vorstellung davon haben, was Würde bedeutet. „Dann haben wir viel gewonnen als Gesellschaft.“ Sie hofft, dass das Projekt Nachahmer findet. Die Regierung von Oberbayern fördert das Projekt finanziell.

