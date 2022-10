Für vorbildliches Verhalten: Siebte Klasse der Tölzer Südschule kürt „Schüler der Woche“

Ausgezeichnet: In der 7b der Südschule wird in diesem Jahr wöchentlich ein Kind zum „Schüler der Woche“ gekürt. Die Idee dazu hatte Konrektor Michael Basel (hi.).

Wichtige Schlüsselkompetenzen

Seit diesem Schuljahr wird in der Klasse 7b der Tölzer Südschule ein Kind zum „Schüler der Woche“ gekürt. Konrektor Michael Basel will die Schüler damit an wichtige Schlüsselkompetenzen erinnern.

Bad Tölz – Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Verantwortung, Engagement, Teamfähigkeit: Das sind wichtige Schlüsselkompetenzen, die in der Arbeitswelt eine bedeutende Rolle spielen. Michael Basel, Konrektor der Tölzer Südschule, hat festgestellt, dass diese Fähigkeiten in den vergangenen Jahren immer mehr abgenommen haben. „Die Ursachen sind mannigfaltig“, berichtet Basel. Er vermutet, dass auch die pandemiegeprägten Schuljahre mit Distanz- und Wechselunterricht eine Rolle spielen.

„Schüler der Woche“: Auszeichnung und Preis „für besonders gutes Verhalten“

Um die Kinder an die Kompetenzen zu erinnern, hat Basel sich für seine siebte Klasse dieses Schuljahr etwas ausgedacht: So startete er die Aktion, eine Schülerin oder einen Schüler der Woche zu küren, „für besonders gutes Verhalten in einem oder mehreren Bereichen“, und mit einem Preis zu bedenken.

Projekt soll zeigen: Schlüsselkompetenzen „lohnen“ sich

Wie Basel erzählt, besuchen derzeit 21 Kinder die 7b. Die Klasse sei vor zwei Jahren aus den vierten Klassen der drei Tölzer Grundschulen als Ganztagsklasse geformt worden. „In der wichtigen 5. Klasse kam der Lockdown mit diversen Folgen“, so Basel. Das Projekt soll nun unterstreichen, dass sich Schlüsselkompetenzen „lohnen“.

Der Auftakt sei sehr gut gelaufen. „In den ersten Schulwochen dieses Schuljahres zeigten sich die Schülerinnen und Schüler der 7b sehr motiviert“, so der Lehrer. Manch ein Kind sei in seinem Verhalten kaum wiederzuerkennen und es herrsche ein „positiver Flow“.

Bald soll der Klassenrat entscheiden, wer „Schüler der Woche“ wird

Wer den Titel als „Schüler der Woche“ jeweils erhält, bestimmen derzeit der Klassleiter zusammen mit Schulleiter Christian Müller, der in der Klasse Mathematik unterrichtet. In Kürze aber soll der in diesem Jahr neu eingerichtete Klassenrat die Wahl treffen.

Mit Buchhandlungsgutscheinen Interesse am Lesen fördern

Die Preise werden von Firmen zur Verfügung gestellt, wie der Raiffeisenbank im Oberland, der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen und Ergo-Versicherungen. Neben verschiedenen Sachspenden wurde eine Geldspende in Buchhandlungs-Gutscheine umgetauscht. „Dies soll auch eine Motivation zum Lesen für die Kinder sein“, so Basel. Um das Interesse weiter zu fördern, besuchte die Klasse dieser Tage eine Buchhandlung – ebenfalls mit Erfolg. „Viele Kinder haben Interesse am Lesen entdeckt“, so Basel.

Zukunft des Projekts wird sich zeigen

Ob das Projekt in Zukunft auch in weiteren Klassen eingesetzt wird, müsse sich mit der Zeit zeigen und sei auch von verschiedenen Faktoren abhängig, so Basel. Tatsächlich gebe es bereits einige andere Projekte und Konzepte, um die Kinder zu unterstützen, zu verantwortungsbewussten, engagierten und ehrlichen Jugendlichen und Erwachsenen zu werden.

