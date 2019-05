Täter schnappen sich drei Handys und fliehen: Polizei bittet um Hinweise

Mit drei geklauten Handys flohen zwei Täter aus einem Tölzer Geschäft. Angestellte nahmen die Verfolgung auf.

Bad Tölz - Gleichgelagerte Fälle kennt die Polizei schon aus Wasserburg und Germering. Nun schlugen Handydiebe auch in Bad Tölz zu.

Nach Angaben der Polizei befanden sich zwei junge Männer am Donnerstag gegen 13.20 Uhr in einem Handy-Shop an der Tölzer Marktstraße. Die beiden Jugendlichen machten sich in dem Geschäft an den Mobiltelefon-Vorführmodellen zu schaffen, die mit Spiralkabeln gesichert sind. Plötzlich rissen die beiden gezielt an drei hochpreisigen Mobiltelefonen die Kabel ab und flüchteten zu Fuß aus dem Geschäft in Richtung Innenstadt. Die beiden Angestellten nahmen sofort die Verfolgung der Täter auf.

Etwa 400 Meter vom Laden entfernt ließen die beiden Jugendlichen die Handys fallen und flüchteten weiter. Die drei beschädigten Mobiltelefone wurden zur Spurenauswertung sichergestellt. Der Beuteschaden hätte sich auf knapp 2800 Euro belaufen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Zirka 15 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kurze braune Haare, schlank, südländisches Aussehen. Hinweise auf die beiden nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08041/76 10 60 entgegen. va

