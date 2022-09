Turnverein Bad Tölz lädt zum „Tag des Sports“

Von: Melina Staar

Teilen

Klein und Groß nahmen beim letzten Spendenlauf 2019 mit großer Begeisterung teil. Auch für den 9. Oktober erhofft sich der Turnverein eine rege Teilnahme. © turnverein

Am 9. Oktober lädt der TV Bad Tölz die Bevölkerung zum „Tag des Sports“. Mit einem Spendenlauf will der Verein sowohl die Lebenshilfe als auch ein eigenes Projekt unterstützen.

Bad Tölz – Für alle, die einmal die verschiedensten Sportangebote des Turnvereins ausprobieren wollen, gibt es am 9. Oktober einen „Tag des Sports“. In diesem Rahmen wird auch zum zweiten Mal ein Spendenlauf veranstaltet.

„Tag des Sports“: Es wird wieder einen Spendenlauf geben

„Der Spendenlauf war 2019 ein großer Erfolg“, berichtet Christian Haas vom Turnverein. Die Spenden gingen damals sowohl an die Lebenshilfe als auch in das Projekt Bewegungshalle, das der Turnverein für die nähere Zukunft plant.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Interessierte können Sportangebote ausprobieren

Eigentlich hätte eine Fortsetzung des Spendenlaufs schon vergangenes Jahr stattfinden sollen, war aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht umsetzbar. „Dieses Jahr nun soll es einen noch runderen Rahmen geben“, so Haas. Ziel ist es, alle interessierten Tölzer zusammenzubringen, die die verschiedenen Mitmachangebote ausprobieren können. So präsentieren sich alle TV-Abteilungen von Tischtennis über Gymnastik und Reha-Sport. Es wird auch eine Bewegungslandschaft aufgebaut sein. Diese Aktionen finden allesamt in der Tölzer Sporthalle an der Jahnstraße statt. Der Spendenlauf mit zwei Startzeiten um 14 und 14.45 Uhr findet dann auf der Tartanbahn am Sportplatz an der Peter-Freisl-Straße statt. Der Spendenlauf findet bei jedem Wetter statt, die Läufer erhalten die Möglichkeit, sich in der Halle umzuziehen.

Spendenlauf: Sponsoren spenden pro gelaufene Runde

Wer am Spendenlauf teilnehmen möchte, kann sich schon vorab im Internet das Anmeldeformular herunterladen. Anmeldungen sind aber auch am Tag des Laufes noch möglich. Teilnehmer suchen sich Sponsoren, die bereit sind, einen bestimmten Betrag für jede gelaufene Runde zu spenden. Das Wettkampf-Team zählt dann die Runden, die innerhalb von 30 Minuten gelaufen werden.

Bewegungshalle „nicht vom Tisch“

Der erneute Spendenlauf solle auch dazu dienen, die Bewegungshalle wieder in die Köpfe der Leute zu bringen. Wie laufend berichtet sollen in der Halle verschiedenste Geräte zur Bewegung animieren – wie etwa Kletter- und Turngeräte oder Trampoline. Im Dezember 2020 beschloss der Tölzer Stadtrat den Umbau des Mehrzweckraums in der Tölzer Sporthalle, damit wurde der Bau der Bewegungshalle um fünf Jahre nach hinten verlegt. „Aber die Bewegungshalle ist nicht vom Tisch“, betont Haas. „Sie wäre eine Bereicherung für Tölz, nicht nur für den Turnverein, auch für Schulen und andere Sportgruppen.“ Daher hofft er auf eine rege Beteiligung am Spendenlauf, damit der TV seinen Anteil an der Halle mittragen könne. Synergieeffekte erhofft sich Haas auch vom verkaufsoffenen Sonntag am selben Tag. Auch beim letzten Spendenlauf seien zahlreiche Anmeldungen erst am Tag des Laufs selbst erfolgt.

Als Schirmherr wurde diesmal Landrat Josef Niedermaier gewonnen, der vor Ort sein wird. Die zahlreichen Helfer stehen in den Startlöchern. „Das wird eine tolle Veranstaltung“, verspricht Haas.

Der Tag des Sports findet am Sonntag, 9. Oktober, von 13 bis 17 Uhr statt. In der Tölzer Sporthalle präsentieren sich die Abteilungen, es gibt eine Bewegungslandschaft für Kinder. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Der Spendenlauf startet um 14 und um 14.45 Uhr auf dem Sportplatz an der Peter-Freisl-Straße. Weitere Informationen und das Anmeldeformular für den Lauf gibt es unter turnverein-badtoelz.de/tagdessports.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.