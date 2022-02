Bad Tölz: Testverweigerer werden zu Schulverweigerern

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Weil sie beispielsweise die regelmäßigen Tests ablehnen, schicken Eltern ihre Kinder nicht mehr zur Schule. In Hohenburg ist alles im „grünen Bereich“ © dpa

Auch im Tölzer Land schicken manche Eltern ihre Kinder nicht mehr in den Unterricht. Der Grund sind die Coronaauflagen. Dabei weigern sich einige gegen die Testpflicht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit Oktober 2021 gilt an bayerischen Schulen wieder die Präsenzpflicht. Um am Unterricht teilnehmen zu dürfen, müssen Schüler eine Maske tragen und sich mehrmals wöchentlich auf das Coronavirus testen. Allerdings sind manche Eltern mit diesen Sicherheitsregeln nicht einverstanden. In der Folge lassen sie ihre Kinder nicht mehr in den Unterricht. Nun warten Konsequenzen auf die Schulverweigerer.

Auf Nachfrage beim hiesigen Schulamt, wie viele Kinder dem Unterricht fern bleiben, nennt das Landratsamt keine genauen Zahlen. Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt sagt aber: „Im Bereich der Grund- und Mittelschulen gibt es zum Glück nur ein paar wenige Einzelfälle, die aktuell auf Grund von Testverweigerung die Schule nicht besuchen.“ In diesem Fall werde das Vergehen dem Landratsamt gemeldet, dort werde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, führt Burkhardt weiter aus.

LRA weißt auf Schulpflicht und soziale Bedeutsamkeit des Schulbesuchs hin

Seit November 2021 werde das Fernbleiben vom Unterricht wegen der Testpflicht als Schulpflichtverletzung gewertet. Dies sei laut der Schulamtsdirektorin eine Vorgabe des Kultusministeriums. „Welche pädagogischen Auswirkungen das auf die Kinder hat, kann final erst festgestellt werden, wenn die Kinder wieder die Schule besuchen“, erklärt Burkhardt. Die Schulleitungen stünden mit den entsprechenden Familien in Kontakt, um nicht nur auf die Schulpflicht hinzuweisen, sondern auch auf die soziale Bedeutsamkeit des Schulbesuchs.

Auch an weiterführenden Schulen gibt es diese Problematik. Alexander Göbel, Direktor des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums, bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es derartige Fälle an seiner Schule gibt. Er bittet aber zugleich um Verständnis, dass er keine weiteren Auskünfte darüber an die Öffentlichkeit geben möchte. „Die Brisanz des Themas ist mir zu groß“, lautet seine Begründung.

In Hohenburg ist alles im „grünen Bereich“

Christoph Beck, Leiter des Lenggrieser St.-Ursula-Gymnasiums in Hohenburg, hingegen ist erleichtert: „Wir haben keinen einzigen Fall, in dem Schülerinnen wegen der Maskenpflicht oder den verbindlichen Tests der Schule fern bleiben.“ Es gebe zwei Schülerinnen, die mit gültigen medizinischen Gutachten von der Maskenpflicht befreit seien. Diese würden aber den Mund-Nasen-Schutz beispielsweise für Gruppenarbeiten auch kurzzeitig aufsetzen. Dazu gebe es laut Beck ein paar Schülerinnen, die nicht an den Selbsttests im Klassenverband teilnehmen. „Aber sie bringen zuverlässig Testzertifikate anerkannter Teststellen bei“, so Beck. „Alles erfreulich im grünen Bereich“, schließt er.

Christian Müller, Rektor der Tölzer Südschule, hat „einen solchen Fall in unserer Mittelschule. Aus diversen Gründen schicken die Eltern ihr Kind nicht in die Schule“, berichte er. Weiter möchte sich der Rektor nicht zu dem Fall äußern. Alle anderen Schüler würden regelmäßig am Unterricht teilnehmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.