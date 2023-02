Bad Tölz: Tierischer Kreativ-Wettbewerb

Von: Melina Staar

Teilen

Offen für Ideen: Über kreative Vorschläge zur Gestaltung der Pferdeschablone freuen sich (v. li.) Bernhard Kleinhenz (Kunstverein Tölzer Land), Bernd Gassl, Franz Späth (beide Tölzer Jugendförderung) und Bürgermeister Ingo Mehner. © ARndt Pröhl

Der Kunstverein und die Jugendförderung rufen einen Kreativ-Wettbewerb aus. Vorschläge zur Gestaltung einer Pferdeschablone können bis 24. April eingereicht werden.

Bad Tölz – Kreative Ideen sind ab sofort bei einem Wettbewerb der Jugendförderung gesucht. Gemeinsam mit dem Kunstverein Tölzer Land wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das die Akteure nun bei eine Pressekonferenz vorstellten. Angefangen habe alles mit einer interessanten Begegnung mit Elisabeth Hinterstocker vom Tölzer Stadtmuseum, sagte Bernhard Kleinhenz vom Kunstverein. „Unser Gespräch kam auf zwei Pferdeschablonen, die im Museum aufbewahrt waren und die zu schade zum Wegwerfen waren.“ So entstand die Idee, aus diesen Holzvorlagen etwas zu gestalten: „Vom Ackergaul zum Kunstobjekt“, sagte Kleinhenz schmunzelnd. Dank eines guten Kontakts zum Jugendcafé nahm das Projekt weiter Gestalt an. „Junge Leute sind sehr kreativ“, freute sich Kleinhenz schon im Vorfeld auf viele Einsendungen. Vorgaben gibt es keine.

„Vom Ackergaul zum Kunstobjekt“

Es gibt zwei Phasen: Zunächst können 12- bis 18-Jährige bis zum 24. April Ideen einreichen: Dazu wird eine Zeichnung (analog oder digital) sowie ein 3D-Modell benötigt. Für Fragen stehen Kunstverein und Jugendcafé natürlich zur Verfügung. Eine Jury wählt dann die beiden besten Entwürfe aus, die mit 250 Euro prämiert werden. Dann wird in der Werkstatt des Jugendcafés an zwei lebensgroßen Modellen gearbeitet. Wie diese gestaltet werden und mit welchen Materialien, das ist den jungen Künstlern völlig freigestellt. „Die fertigen Objekte wollen wir öffentlich präsentieren“, so Kleinhenz. Ziel ist es, dass die fertigen Kunstwerke auf dem Kunstwanderweg am Blomberg ausgestellt werden.

Bad Tölz: Schulen sollen bei Kreativwettbewerb mitmachen

Ziel ist es, so Franz Späth von der Tölzer Jugendförderung, auch die Schulen ins Boot zu holen. Von der Südschule gebe es bereits eine positive Rückmeldung. Gruppen und Einzelpersonen können gleichermaßen teilnehmen. „Das Pferd, als Zeichen für die Leonhardifahrt, trifft auch den Markenkern der Stadt“, sagte Späth. Interessant sei, was dann daraus entstehe. „Es ist Tradition, aber die Jugendlichen können es neu interpretieren.“ Es sei schön, dass der Kunstverein ein Herz für Jugendliche habe. Kleinhenz entgegnete trocken: „Die Jugend ist auch unsere Zukunft. Wir wollen kein Seniorenverein bleiben.“ Bürgermeister Ingo Mehner begrüßte den Wettbewerb: „Es ist schön, wenn Kinder und Jugendliche selbst aktiv werden und nicht nur konsumieren. Ich bin total gespannt, was daraus wird.“ Die fertigen Modelle sollen pünktlich zur Leonhardifahrt am 6. November präsentiert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.