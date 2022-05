Todesmarsch-Zeitzeugin: „Sie sahen nicht mehr wie Menschen aus“

„Wir haben beide geheult“: Lore Müller und Zwi Katz bei der Einweihung des Mahnmals am Schopfloch. © privat

Die sechsjährige Lore Müller lernt im Mai 1945 den KZ-Häftling Zwi Katz kennen, als er mit anderen Häftlingen vor ihrem Elternhaus stand. Daraus entstand eine Freundschaft.

Bad Tölz – Die Geschichte ist oft beschrieben worden, als die Überlebenden des Dachauer Todesmarschs durch Bad Tölz und den Isarwinkel kamen und sich der Zug am 2. Mai 1945 am Waakirchner Schopfloch auflöste. Eine der eindringlichsten Schilderungen jener Tage hat Zwi Katz verfasst. Über seine später in Buchform erschienenen Erinnerungen hat der Tölzer Kurier mehrfach berichtet und sie in den 1990er-Jahren bei der Diskussion um die Schaffung der Todesmarsch-Denkmäler immer wieder zitiert.

So lernte die damals sechsjährige Lore Müller den KZ-Häftling Zwi Katz kennen

Zu Zwi Katz hat die Tölzerin Lore Müller eine ganz besondere Beziehung. Die 83-jährige frühere Geschäftsfrau (Elektro Müller) stammt aus Waakirchen und hat den Todesmarsch als Zeitzeugin erlebt. Als Sechsjährige lernte sie Zwi Katz kennen. Und das kam so, wie sich Lore Müller erinnert: ihr Elternhaus lag etwas erhöht am Berg direkt am Marschweg der Häftlinge. Neun Männer und drei Frauen seien mehr tot als lebendig vor dem Haus gestanden. „Ein alter Mann sank zusammen und starb, ein junger Mann weinte herzzerreißend um ihn.“

Müllers Familie versorgte die freigelassenen Häftlinge mit Essen und Kleidung

Die Mutti habe ihnen dann „altes Gewand vom Opa gegeben und die verlausten, alten Sachen im Garten verbrannt.“ Zu essen gab es nicht viel. „Wir hatten ja selbst nichts.“ Man habe also in einem Einmachkessel Kartoffeln und Zuckerrüben gekocht. Die freigelassenen Häftlinge hätten sich in den Tagen darauf Hühner in der Umgebung „organisiert“. Sie hätten alles in sich hineingeschlungen, zum Teil roh, weshalb sie fast alle Durchfall bekamen. „Unser Haus hat furchtbar ausgeschaut.“

Lore Müller, Zeitzeugin 1945. © privat

Die Gruppe blieb etwa acht Tage in dem Haus. Lore Müller entsinnt sich, dass sie als Kind furchtbar Angst gehabt habe: „Sie sahen mit ihren Totenschädeln nicht mehr wie Menschen aus.“

Jahre später nahm Müller Kontakt zu einem der damals anwesenden Häftlinge auf

Jahrzehnte später las sie 1994 in dieser Zeitung von den Erinnerungen Zwi Katz’ und konnte das Gefühl nicht loswerden, dass er bei dieser Gruppe dabei, ja, vielleicht sogar jener junge Mann war, der um den Toten vor dem Haus geweint hatte. Als sie ihre Geschichte erzählte, erhielt sie über die Chefredaktion des Münchner Merkur eine Kontaktadresse und schrieb nach Israel. Sie bekam umgehend Antwort.

Zwi Katz war bestens informiert über die Diskussion um die Errichtung der Mahnmale

Zwi Katz dankte für den „an die Seele gehenden Brief“. Nein, er sei nicht jener Jüngling gewesen, aber habe zu der Gruppe gehört: „Ich war dort, einer von jenen ausgemergelten Gestalten in der grauen gestreiften Kleidung, die in Waakirchen, bei eurem Haus, die Stunde der Befreiung erlebten.“ Zwi Katz zeigte sich genau informiert über die Diskussion um die Errichtung der Mahnmale entlang der Todesmarsch-Route. Er hoffe auf die Errichtung des Pilgrim-Denkmals am Schopfloch und kündigte an, zur Einweihung zu kommen. Er freue sich auf ein Wiedersehen.

Am 2. Mai 1995 war es tatsächlich soweit. Zur jüdischen Delegation aus Israel gehörte auch der aus dem litauischen Kaunas stammende Zwi Katz. Er war nach dem Krieg nach Israel ausgewandert und hatte dort eine Familie gegründet.

„Wir haben beide geheult“

Auch Lore Müller war zu der Denkmalseinweihung gekommen und hatte ihn sofort erkannt. „Wir sind uns um den Hals gefallen und haben beide geheult.“ Es sei ein unglaublich intensiver Tag gewesen, erinnert sich Müller zurück. Man habe sich wahnsinnig viel zu erzählen gehabt, später auch das Elternhaus in Waakirchen besucht. Zwi Katz sei in der Folge fast jedes Jahr einmal nach Deutschland gekommen. „Wir haben uns fast immer getroffen. Es ist eine Freundschaft entstanden.“

Müller will Geburtstagsgrüße nach Israel schicken

In den vergangenen Jahren ist der früher recht rege Austausch etwas eingeschlafen. Auch aus der Fahrt nach Israel, zu der sie Katz immer wieder ermutigt und eingeladen hat, wurde nichts. „Ich bin zwar viel in der Welt herumgekommen, aber das habe ich mich einfach nicht getraut“, sagt Lore Müller. Sie nimmt das Gespräch mit dem Tölzer Kurier zum willkommenen Anlass, die Freundschaft wiederzubeleben. Sie werde einen Brief nach Israel schreiben. Zwi Katz wird nämlich bald 95 Jahre alt.

Von Christoph Schnitzer

