Vorgezogene Neuwahl: Andreas Binder ist neuer Hauptmann bei den Tölzer Schützen

Wurden in ihre neuen Ämter eingeführt: (v. li.) Tambourmajor Florian Singer und sein Stellvertreter Johannes Bauer, stellvertretender Schützenhauptmann Josef Binder, Ehrenhauptmann Helmut Ginhart und Ehrentambourmajor Martin Hinterholzer. © KRINNER

Die Tölzer Schützenkompanie hat bei einer vorgezogenen Versammlung mit Neuwahl einen neuen Hauptmann gewählt. Die Wahl war nach dem überraschenden Tod des Hauptmanns Michael Nebel nötig geworden.

Bad Tölz – Die Tölzer Schützenkompanie 1705 hat jetzt bei einer vorgezogenen Versammlung mit Neuwahl einen neuen Hauptmann gewählt. Dabei setzte sich in der „Tölzer Schießstätte“ Andreas Binder mit 73 von 76 Stimmen durch. Daneben hatte sich Heinz Bergmann zur Wahl gestellt.

Tölzer Schützenkompanie: Neuwahl war nach überraschendem Tod des Hauptmanns nötig

Die Neuwahl war nötig geworden, nachdem im November vergangenen Jahres der erst im Jahr 2020 neugewählte Hauptmann Michael Nebel im Alter von 59 Jahren überraschend gestorben war.

Neuer Hauptmann kann auf 40 Jahre Mitgliedschaft in der Kompanie zurückblicken

Der 53-jährige Andreas Binder ist seit seinem 12. Lebensjahr beim Tölzer Spielmannzug und kann somit auf 40 Jahre Mitgliedschaft in der Kompanie zurückblicken. Bekannt ist er den Tölzern freilich auch als Wirt des Tölzer „Binderbräu“ und Leiter des von ihm gegründeten Brau- und Volkskunsthauses im selben Haus im Tölzer Badeteil. Der gelernte Steinbildhauer war zuvor im Stadtmuseum beschäftigt und hatte dort acht Jahre die Leitung inne.

In Abwesenheit zum Schützenhauptmann gewählt wurde Andreas Binder. privat © privat

Krankheitsbedingt war Binder bei der Versammlung und seiner Neuwahl nicht persönlich anwesend. Von seiner Wahl erfuhr er tags darauf am Telefon und zeigte sich über das Ergebnis überrascht.

Schützenhauptmann will Brauchtum und kirchliche Traditionen pflegen

Binder will als Schützenhauptmann vor allem das Brauchtum und die kirchlichen Traditionen pflegen. Er freue sich auf die Kameradschaft und den Zusammenhalt von Alt und Jung in der Tölzer Kompanie, sagt er. Der Tölzer, der auch Ehrenmitglied der Schützen im Dorf Tirol ist, will mit der Tölzer Schützenkompanie regelmäßig an den Alpenregions-Treffen der Schützen teilnehmen.

Ein weiterer Tagespunkt in der Versammlung war eine Satzungsänderung. Die besagt nun, dass die Tölzer Schützen einheitlich mit dem Spielmannszug eine grüne Trachtenweste nach Modell der Miesbacher Weste, ein sogenanntes Gilet, unter der Montur tragen.

Helmut Ginhart zum Ehrenhauptmann ernannt

Helmut Ginhart – Nebels Vorgänger – wurde nach seiner 15-jährigen Amtszeit als Hauptmann zum Ehrenhauptmann der Kompanie ernannt. Bei der Hauptversammlung des Spielmannszugs waren eine Woche zuvor Florian Singer zum neuen Tambourmajor und Johannes Bauer zu dessen Vertreter gewählt worden. Singer tritt dabei die Nachfolge von Martin Hinterholzer an, der wiederum zum Ehrentambourmajor ernannt wurde. Stellvertretender Hauptmann ist Josef Binder.

Von Helmut Schwarz

