Hohe Treibstoffpreise: Landkreis unterstützt Verkehrsunternehmen mit Sonderzahlung

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Teurer Treibstoff: Allein für die MVV-Regionalbusse wird der Landkreis heuer 860.000 Euro Sonderzahlung leisten. © Julius-Christian Schreiner

Die Treibstoffpreise haben ungeahnte Höhen erreicht, Busunternehmen wie der RVO stehen mit dem Rücken zur Wand. Nun hilft der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wenn das Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Tagesordnung steht, wissen die Kreisräte eines sicher: Es wird teuer. Das galt auch für die gemeinsame Sitzung von Kreis- und Umweltausschuss. Die zusätzlichen Ausgaben liegen aber nicht nur an einer geplanten Verbesserung des Busnetzes. Mit Blick auf die drastisch gestiegenen Energiekosten brauchen die Verkehrsunternehmen im MVV, aber auch der RVO mehr Unterstützung. „Die Verkehrsunternehmen sind landauf, landab auf die Träger zugegangen“, sagte Matthias Schmid, ÖPNV-Experte am Landratsamt, in der Sitzung. Das galt auch für den MVV. Eine ähnliche Situation habe es schon einmal in der Finanzkrise 2008 gegeben. „Damals haben die Landkreise auch eine einmalige Unterstützung für den Treibstoff gegeben“, sagte Schmid. „Damals war es aber nicht so drastisch.“

Sonderzahlung in Höhe von 860.000 Euro an Transportunternehmen

Bei allen im Landkreis fahrenden MVV-Regionalbussen handelt es sich um Dieselfahrzeuge. Der Höchstwert pro Liter lag an der Tankstelle bislang bei 2,32 Euro – erreicht am 11. März. Seitdem ist der Preis zwar wieder gesunken, liegt aber weiterhin auf hohem Niveau. Um das auszugleichen, sind Sonderzahlungen der im MVV beteiligten Landkreise vorgesehen. 860.000 Euro wären das in diesem Jahr für Bad Tölz-Wolfratshausen. „Aus unserer Sicht ist das gerechtfertigt“, sagte Schmid. Natürlich müsse jedes Transportunternehmen ein eigenes unternehmerisches Risiko einkalkulieren und tragen. „Aber das ist hier überstiegen.“ Außerdem brauche der Landkreis diese Unternehmen. „Wir können froh sein, dass wir hier so gut aufgestellt sind.“

Gedeckt werden könnte die Ausgabe über nicht geplante Einnahmen aus der MVV-Jahresrechnung 2020 in Höhe von 690.000 Euro plus einer Sonderzahlung des Freistaats über 100.000 Euro. Der Rest muss irgendwo aus dem Kreishaushalt kommen. Und wie es im kommenden Jahr weitergeht, müsse man sehen.

Mehner stimmt gegen Ausgleich für Treibstoffpreise

Vize-Landrat Thomas Holz (CSU) schluckte. „Das ist schon eine Summe. 860.000 Euro sind ein halber Punkt Kreisumlage“, blickt er auf die künftige Belastung der Städte und Gemeinden. Er frage sich, ob nicht auch die Hälfte reiche. Ingo Mehner (CSU) war ebenfalls besorgt. „Welche Branchen kommen denn da noch? Wenn jetzt Baufirmen zu uns kommen, machen wir das dann auch so?“ Immerhin gehe es hier um eine freiwillige Leistung.

Er wollte der Sonderzahlung am Ende auch nicht zustimmen, blieb im Umweltausschuss aber mit dieser Meinung allein. Im Kreisausschuss gab es zwei Gegenstimmen – die von Mehner und die von Klaus Heilinglechner (FW).

Nach den Summen im MVV erschien das Hilfegesuch des RVO vergleichsweise günstig. 190.000 Euro müsste der Landkreis bis Ende des Jahres zuschießen. Auch hier stimmten die Ausschüsse gegen die Stimmen von Mehner beziehungsweise Mehner und Heilinglechner dafür.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.