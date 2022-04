Sportschule des Turnvereins startet mit neuem Konzept – Spielgruppe als Betreuungsangebot

Von: Melina Staar

Neue Dinge entdecken können die Kinder bei Aktivitäten, die draußen stattfinden. © privat

Die Sportschule des TV Bad Tölz startet mit neuem Konzept. Kinder sollen neben der Bewegung auch andere wichtige Fähigkeiten fürs Leben mitnehmen.

Bad Tölz – Am Ende jeder Stunde rufen die Kinder laut gemeinsam: „Ich bin stark, ich bin mutig, ich schaffe das!“ Denn in der Sportschule des TV Bad Tölz sollen die Kinder neben der Bewegung auch andere wichtige Fähigkeiten fürs Leben mitnehmen.

Konzept erneuert: Mehr auf Bedürfnisse der Eltern eingehen

Wie Christian Haas, Leiter der Sportschule, berichtet, wurde vergangenes Jahr das Konzept erneuert. Die „Kindersportschule“ ist Geschichte, nun heißt es „Sportschule Bewegungshelden“. Die Kindersportschule, kurz KiSS, war eine Idee des schwäbischen Turnerbunds, die nach Bayern gelangt ist. Nach Änderungen in der Verbandsebene habe sich der Turnverein dort nicht mehr so mitgenommen gefühlt, berichtet Haas. „Wir wollten noch mehr auf die Bedürfnisse der Eltern eingehen und uns den Anforderungen bei uns stellen.“ Daher habe man beschlossen, etwas Eigenes zu schaffen.

Kinder sollen eine möglichst breite motorische Ausbildung erhalten

Das erste halbe Jahr nach der Umstellung ist gut gelaufen. „Wir sind noch einmal gewachsen.“ Ende Februar waren 230 Kinder in der Sportschule. „So haben wir auch die Delle, die durch Corona entstanden ist, gut aufgefangen.“ Geändert hat sich einiges. „Wir hatten die Idee, dass wir den Kindern, wenn sie älter werden, ein breiteres Spektrum anbieten wollen. So dass sie eine möglichst breite motorische Ausbildung erhalten und Schwerpunkte setzen können“, so Haas. Letztere gibt es jetzt im Bereich Ball, Tanz, Zirkus uns Outdoor. „Das Outdoor-Thema ist auch im Zuge von Corona entstanden“, sagt Haas. Hier erhalten die Kinder neben der Bewegung die Möglichkeit, neue Dinge zu entdecken und in viele verschiedene Sportarten reinzuschnuppern. „Wir sind sehr zufrieden, von allen Seiten wird die Änderung gut angenommen“, sagt Haas.

Ganz neu: Eine Spielgruppe für Zwei- bis Dreijährige

Man versuche ständig, weitere Kapazitäten zu schaffen. Ganz neu ist auch eine Spielgruppe für Zwei- bis Dreijährige. „Damit haben wir eine Brücke geschlagen zwischen Bewegungsförderung und Betreuungsangebot“, so Haas. Zwei Gruppen sind kürzlich in den Betrieb gestartet. Die Kinder werden zweimal die Woche für je drei Stunden betreut. „Wir wollen das auf jeden Fall fortsetzen und vielleicht sogar noch erweitern“, sagt Haas.

Kinder zu der jeweils passenden Sportart hinzuführen ist ein Ziel der Sportschule. © privat

Die große Menge an Kursen kann nur gestemmt werden, da beständig personell aufgestockt werde. „Angefangen haben wir mit einer halben Stelle“, erinnert sich Haas. „Inzwischen sind wir bei drei hauptamtlichen Sportlehrern und einzelnen Hilfen auf Honorarbasis.“ Man habe das große Glück, dass es inzwischen ein gutes Netzwerk gebe. „Aber wir bekommen auch etliche Initiativbewerbungen.“ So sei beispielsweise eine Bewerbung eingegangen, die genau dem Profil entsprach, das sich die Sportschule für die neue Tanz-Gruppe gewünscht hatte.

Das Ziel: Die Kinder zu der jeweils passenden Sportart hinzuführen

In der Sportschule, die zum Turnverein Bad Tölz gehört, bewegen sich Kinder im Alter von etwa drei Monaten bis elf oder zwölf Jahren. Das große Ziel sei es, das Kind zu der jeweils passenden Sportart hinzuführen. Dieses Jahr sind dafür zum ersten Mal Talenttage geplant. „Wir wollen uns die Kinder ab der Stufe 5 (ab sieben Jahre, die Red.) gezielt anschauen“, sagt Haas. Mit motorischen Tests und ganz spielerisch wolle man den Eltern eine Rückmeldung zu den Stärken und Talenten der Kinder geben. Aber man wolle den Eltern auch verständlich machen, dass eine frühe Spezialisierung konträr sei zu jeder Sportwissenschaft. „Ein Kind mit fünf oder sechs Jahren muss Bewegungserfahrungen sammeln“, sagt Haas. „Da ist es noch nicht notwendig, zu spezialisieren.“

„Kann ich nicht, gibt es nicht“

Sich einfach bewegen und Spaß dabei haben, das sei wichtig. Neben der Bewegung sollen die Kinder auch noch andere Fähigkeiten mitnehmen aus den Sportstunden: „Daher kommt auch unser Spruch, ’ich bin stark, ich bin mutig, ich schaffe das’“, sagt Haas. „Kann ich nicht, gibt es nicht. Man muss sich einfach durchbeißen und üben, sich vielleicht auch einmal etwas trauen. Dabei helfen natürlich wir Trainer, aber auch die Kinder untereinander.“

