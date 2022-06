Überholmanöver an Ampel: Auto wird gegen Hauswand geschleudert

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Polizei musste am Donnerstagmittag zu einem Unfall in Bad Tölz ausrücken. © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Mehr als 25 000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfall am Donnerstag in Bad Tölz. Ausgelöst hatte das Ganze ein Überholmanöver an der Ampel.

Bad Tölz - Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr befuhr eine 36-jährige Tölzerin mit ihrem Mercedes die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung mit der Dietramszeller Straße befand sich die Frau zunächst auf der Geradeaus-Spur, wechselte dann aber laut Polizei auf die Linksabbiegerspur, um ein an der Ampel wartendes Fahrzeug zu überholen.

Ampel zeigte bereits Rot: Zusammenstoß

Im Anschluss wollte sie die Kreuzung geradeaus überqueren. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Ampel allerdings bereits Rot. Im Kreuzungsbereich stieß die Mercedes-Fahrerin mit einem Audi, gesteuert von einem 46-jährigen Tölzer zusammen, der von der Bahnhofstraße nach links in die Dietramszeller Straße abbiegen wollte.

Durch den Aufprall schleudert Audi gegen Hauswand

Durch den Aufprall wurde der Audi gegen das Eckhaus eines 52-jährigen Hausbesitzers geschleudert. Bei dem Zusammenstoß trug die Unfallverursacherin leichte Verletzungen davon und wurde ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Entstandener Sachschaden beläuft sich auf über 25.000 Euro

Der entstandene Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Den Schaden an der Mauer des Eckhauses beziffert die Polizei mit etwa 500 Euro.

