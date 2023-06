Danke-Abend mit ukrainischen und bayerischen Gästen im Tölzer Rosengarten

Buntes Programm

Mit einem musikalischen Abend im Rosengarten bedankten sich kürzlich Flüchtlinge aus der Ukraine für die bayerische Gastfreundschaft. Gemeinsam mit heimischen Gruppen gestalteten sie ein buntes Programm.

Bad Tölz – Es war ein fröhlicher und doch tief bewegender Abend: Die ukrainischen Flüchtlinge hier in Bad Tölz bedankten sich am Freitag mit einem musikalischen Abend im Rosengarten für die bayerische Gastfreundschaft. Heimische Gruppen unterstützen das Programm.

Musikalischer Abend im Tölzer Rosengarten: Danke sagen mit selbst geschriebenem Lied

Ideengeber Viktor Haranscha sang mit seiner Gitarre ein selbst geschriebenes Lied auf Deutsch: „Danke, Bayern“. Im erstaunlich positiv formulierte Text hieß es sinngemäß, dass das Leben gut sei, es aber Prüfungen bereit halte. Es habe die Ukrainer an einen anderen Ort geführt. Dank gehe an Bayern und Deutschland für die Aufnahme und Freundschaft, die Ukrainer wünschten Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Dabei traten nicht nur den ukrainischen Zuhörern Tränen in die Augen.

+ Bewegender Dank an die Stadt: Ideengeber Viktor Haranscha (2. v. li.) überreicht ein Bild an Bürgermeister Ingo Mehner (Mitte). Dabei sind Sozialplaner Franz Späth (li.), Übersetzerin Romana Schallenkammer und Natalia Yarmysh. © Botzenhart

Spenden für Kriegsversehrte gesammelt

Zu Beginn hatte das Organisationsteam die Benefizaktion vorgestellt: Für ein Krankenhaus für Kriegsversehrte wurden Spenden gesammelt. Die schwer verletzten Männer, die zum Teil mit Amputationen und Prothesen weiterleben müssen, hatten eine ukrainische Fahne mit ihren Unterschriften geschickt. Diese nahm Bürgermeister Ingo Mehner, selbst Reserveoffizier, sichtlich bewegt entgegen. Außerdem schenkte Haranscha der Stadt ein Bild eines ukrainischen Künstlers mit dem Titel „Leben“, es symbolisiere auch die bayerisch-ukrainische Freundschaft. An der Organisation beteiligt waren außerdem der städtische Sozialplaner, der von Übersetzerin Romana Schallenkammer als „Franzo Spätho“ dem Publikum vorgestellt wurde, sowie ihre Kollegin Yulia Fuchs.

Ukrainischer Kinderchor aus Kochel und Trachtenverein Edelweißer traten auf

Die Jugend sorgte für fröhliche Höhepunkte: Der ukrainische Kinderchor aus Kochel, geleitet von Tetiana Vysokolian, bot Volkslieder dar. Sie traten in weiß-roter Tracht auf, die Mädchen trugen Blumenkränze. Die Jugendgruppe des Trachtenvereins Edelweißer zeigte traditionelle Tänze wie den Schuhplattler, der von den jungen ukrainischen Sängern interessiert verfolgt wurde. Trachtenvorsitzender Andreas Wachs freute sich, mit der Jugendgruppe dabei zu sein, denn in der Schule säßen die Kinder schon eine ganze Weile mit ihren ukrainischen Klassenkameraden zusammen.

+ Bayerische Tradition vorgeführt: Die Jugendgruppe des Trachtenvereins „Edelweißer“ geht von der Bühne ab. © otzenhart

Auch die sechs Musikanten der Sunnseitn Tanzlmusi waren zum Konzert gekommen, darunter Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair. Er hoffe auf einen Tag mit bayerischer Musik in der Ukraine, sagte er.

Begeisternde musikalische Darbietungen

Chorleiterin Vysokolian sang mit wunderbarem Sopran alleine noch ein ukrainisches Trauerlied. Neben ihr traten zwei weitere begeisternde Sopranistinnen auf, die auch deutsche Kunstlieder von Schubert darboten. Zwei junge Frauen spielten vierhändig am E-Piano. Ein Akkordeonspieler begleitete seine Kollegin, die mit Holzlöffeln den Takt dazu schlug, ganz wie in der alpenländischen Volksmusik.

Die Bühne war geschmückt mit weiß-blauen und gelb-blauen Luftballons. Solomon Solgit und sein Team sorgten für den richtigen Klang, denn manches Lied wurde mit Hintergrundmusik gesungen. Und als es dunkel wurde, sangen alle Ukrainer noch einmal aus voller Seele: „Danke, Bayern“. Von Birgit Botzenhart

