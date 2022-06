Seniorinnen im „Haus am Park“ stricken Ukraine-Friedensschal

Von: Elena Royer

Freuten sich über das fertige Werk: (v. li.) Petra Seibert (stellvertretende Einrichtungsleiterin), Melinda UIbrich (Qualitätsmangement), Margarethe Schütze, Franz Späth, Elisabeth Allramseder, Petra Killinger (soziale Betreuung), Elisabeth Caveny, Renate Pelz, Helga Schleifenbaum und Olena Kuznetsova. © Krinner

Die Handarbeitsgruppe im „Haus am Park“ hat einen Friedensschal in den Nationalfarben der Ukraine gestrickt. Das besondere Projekt soll versteigert werden.

Bad Tölz – Sieben Frauen sitzen um den Tisch im Speisesaal im Seniorenwohnheim „Haus am Park“ in Bad Tölz. Jede von ihnen hält Nadeln und Wolle in den Händen und ist vertieft in ein Handarbeitsprojekt. Ab und an fachsimpeln die Frauen untereinander, wie viele Maschen sie anschlagen müssen, oder loben die schöne Arbeit der anderen.

Handarbeitsgruppe überreicht Friedensschal

Immer mittwochs trifft sich die Handarbeitsgruppe. Dabei entstehen schöne und nützliche Dinge. „Socken, Decken, Eierwärmer oder Badvorleger“, zählt ein Mitglied der Gruppe auf. Doch kürzlich ist ein anderes, ganz besonderes Projekt bei der Handarbeitsgruppe aufs Tableau gekommen: Ein Ukraine-Friedensschal. Diesen etwa 1,80 Meter langen Wollschal in den Farben der Nationalflagge – blau und gelb – überreichte die Gruppe am Mittwoch Franz Späth, Leiter der Kommunalen Sozialplanung, und Olena Kuznetsova, die vor drei Monaten aus der Ukraine geflohen ist und nun in Tölz lebt.

Bilder aus den Kriegsgebieten ließen Erinnerungen an eigene Flucht wach werden

Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, waren sich die Hobby-Handarbeiterinnen einig: „Wir müssen etwas tun.“ Die Berichte und Bilder der zerstörten Städte riefen bei vielen von ihnen Erinnerungen an die eigene Flucht hervor – einige der Frauen wurden vom zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben. Also suchten sie nach Ideen, wie sie ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden können.

Am blau-gelben Schal beteiligten sich viele helfende Hände

Die sieben Frauen beschlossen: Wir stricken einen Friedensschal. Entstanden ist der Schal in Gemeinschaftsarbeit, wie Petra Killinger, zuständig für die soziale Betreuung, erklärt. „Er ist durch das ganze Haus gewandert“, sagt sie. „Neben der Handarbeitsgruppe haben auch die Heimleitung oder Mitarbeiter aus den Bereichen Hauswirtschaft und Pflege mitgestrickt.“

Schal soll in einer Willkommensklasse aufgehängt werden

Späth und Kuznetsova freuten sich über diese Geste. „Es ist gut, wenn man merkt, dass man willkommen ist“, so Späth. „Wenn es Leute gibt, die ihr Herz aufmachen, dann bedeutet das viel.“ Er schlägt vor, den Schal in einer der Willkommensklassen aufzuhängen.

Seniorinnen haben viele Ideen für Geflüchtete aus der Ukraine

Das brachte die Handarbeitsgruppe auf die Idee, geflüchtete Kinder einzuladen und ihnen vorzulesen, oder mit ihnen Deutsch zu sprechen. Kuznetsova findet die Idee toll: „Die meisten Großeltern sind in der Ukraine geblieben“, sagt sie. „Deshalb sind die Kinder hier traurig.“ Ein bisschen Abhilfe könnten da die Seniorinnen schaffen. Die planen schon weiter: „Wir könnten auch die Mütter einladen und mit ihnen stricken“, schlugen die Frauen vor. Der Schal soll im Rahmen der Aktion „Tölzer malen Friedensbilder“ am 10. Juli in der Beruflichen Oberschule versteigert werden. Der Erlös kommt Flüchtlingshilfsprojekten zugute.

