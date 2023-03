Ukrainer tüftelt beim Repatreff mit: „Für uns ist das ein Volltreffer“

Ivan Fishehenko hat in der Ukraine beruflich Kaffeemaschinen repariert. Nun packt er ehrenamtlich beim „Repatreff“ im Tölzer Weltraum mit an.

Flüchtling engagiert sich ehrenamtlich

Von Felicitas Bogner schließen

Ivan Fishehenko aus der Ukraine bringt sich seit Januar beim „Repatreff“ ein. Ein Glückstreffer, denn der Mann aus Odessa ist auf die Reparatur von Kaffeemaschinen spazialisiert.

Bad Tölz – Das Reparatur-Café Bad Tölz freut sich über einen neuen Tüftler, der seit Januar bei den monatlichen Treffs im „Weltraum“ am Vichyplatz anpackt. Ivan Fishehenko (38) kommt aus Odessa in der Ukraine. Er bringt sich gern ehrenamtlich ein und hofft, bald einen Job zu finden. Seit März vergangenen Jahres ist Fishehenko in Deutschland. Einige Monate später kam seine Frau mit den gemeinsamen zwei Kindern nach. Nun hilft der Familienvater tatkräftig im Reparatur-Café mit. „Für uns ist das ein Volltreffer“, sagt Repatreff-Organisator Georg Lohmann. Denn: „Es gibt ein Gerät, bei dem die wenigsten weiter wissen: Kaffeemaschinen“, berichtet er. „Und genau auf deren Reparatur ist Ivan nahezu spezialisiert.“

Spezialist für Kaffee-Maschinen werkelt beim Repa-Treff in Bad Tölz

Dies kommt nicht von Ungefähr, wie der gelernte IT-Fachmann im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. „Ich habe schon viele verschiedenen Arbeitsstellen gehabt. Aber zuletzt habe ich bis zum Kriegsausbruch in einer Reparaturfirma für Kaffeemaschinen gearbeitet.“ Aktuell sei er dabei, Grundkenntnisse in Deutsch zu erwerben. „Erst dann kann ich hier eine Arbeit bekommen“, erklärt er mithilfe eines Übersetzungsprogramm im Internet.

Während des Gesprächs zerlegt der Ukrainer eine Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer in ihre Einzelteile. Das Küchengerät habe eine Frau beim letzten Treff in den „Weltraum“ gebracht. „Sie hat wohl ein Teil am Wassertank ausbauen wollen, dabei ist es kaputt gegangen“, berichtet Lohmann und ist zuversichtlich: „Die meisten Tüftler sagen: ,Bleib mir bloß weg mit Kaffeemaschinen.‘ Aber ich glaube, dass Ivan diesen Fall lösen wird.“ . Die Männer haben bereits ein Ersatzteil für die Maschine bestellt. „Leider passt das nicht. Nun werden wir versuchen, mit Werkzeug das Ersatzteil so zu formen, dass es zu der Maschine passt“, erklärt Lohmann.

Freiwilliges Engagement ist „Ehrensache“

Sich ehrenamtlich zu engagieren sei für ihn Ehrensache, sagt Fishehenko, „Ich helfe gerne anderen Menschen. Das ist in meiner Familie normal.“ Seine Frau habe in den Kriegspausen in Odessa freiwillig geholfen, vermisste Personen zu suchen, berichtet er. Auch wenn es ihm in Bad Tölz gut gefällt und er froh ist, hier an der Lenggrieser Straße eine Bleibe gefunden zu haben, würde er am liebsten zurück nach Odessa – aber in ein friedliches Odessa, ohne Bomben, ohne Raketen und ohne Krieg.

Ukrainer wünscht sich Arbeit in Deutschland „am liebsten als Hausmeister“

Man merkt, wie nahe ihm die schreckliche Lage in seiner Heimat geht. „Es war sehr schwer, meine Mutter und meinen Bruder zurückzulassen.“ Er habe das Land verlassen dürfen, da er vom Militär aus gesundheitlichen Gründen befreit ist. Bei Fishehenkos Bruder allerdings, der als Polizist in Odessa arbeitet, wäre dies undenkbar gewesen. „Meine Mutter passt nun auf seine Kinder auf.“ Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine lebt der 38-Jährige in ständiger Angst: „Nur drei Kilometer von meinem Elternhaus entfernt sind Häuser von den Bomben zerstört worden, und es fliegen Raketen“, tippt er in sein Handy und zeigt die Übersetzung des Textes auf dem Bildschirm. Aus seinem Gesicht kann man die tiefe Traurigkeit lesen. Ablenkung findet Fishehenko beim monatlilchen Repatreff. „Noch dazu kann ich anderen Menschen mit meiner Arbeit helfen.“ Langfristig hofft der Ukrainer, hier eine Arbeit zu finden – „am liebsten als Hausmeister oder irgendetwas anderes Handwerkliches.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.