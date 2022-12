Umweltausschuss diskutiert über finanzielle Mittel für Tourismus-Kampagnen

Dass Wanderer mit der Natur rücksichtsvoll umgehen, will die Kampagne „Naturschutz beginnt mit Dir“ erreichen. Hier eine Gruppe am Jochberg mit Blick auf den Kochelsee. © Bock

Über finanzielle Mittel für Tourismus-Kampagnen diskutierte der Umwelt- und Tourismusausschuss in seiner jüngsten Sitzung und einigte sich auf eine Summe.

Bad Tölz – Das Tölzer Land ist bekanntermaßen bei Touristen und Naherholungssuchenden sehr beliebt. Das bringt Einnahmen, aber je mehr Menschen kommen, desto größer sind die Probleme beim Natur- und Landschaftsschutz. Damit die Besucher, aber auch die Einheimischen rücksichtsvoll mit der Natur umgehen, wurde 2020 die Kampagne „Charmant miteinand im Tölzer Land“ gestartet, gefolgt von „Naturschutz beginnt mit Dir“ im Jahr 2021 (wir berichteten). Auch heuer haben die hiesigen Touristiker den Fokus auf Naturschutz gelegt. Dafür wurden ihre Aktionen in verschiedenen Magazinen als „Erfolgsmodell“ bewertet.

Naturschutz-Kampagnen im Tölzer Land sollen ausgeweitet werden: Ausschuss diskutiert finanzielle Mittel

Damit das auch so bleibt, will man die Kampagnen zur Besucherlenkung und zum Tourismusbewusstsein ausweiten. Über die entsprechenden finanziellen Mittel dafür wurde in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Tourismusausschusses gerungen. 50 000 Euro sollten es eigentlich sein, aber da diese noch nicht im Entwurf zum künftigen Kreishaushalt vorgesehen sind, einigte man sich auf die Hälfte. Landrat Josef Niedermaier (FW) machte eine klare Ansage zum Einbringen neuer Projekte in den Haushalt, die noch nicht gedeckt sind. Die jeweiligen Fachausschüsse müssten laut einer aktuellen Forderung des Kreisausschusses genau prüfen, ob sich mögliche Sparmaßnahmen ergeben – insbesondere dann, wenn es sich nicht um Pflichtaufgaben handelt.

Um mehr Menschen zu erreichen, ist mehr Geld nötig

Christina Baier vom Tölzer Land Tourismus berichtete, was mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln erreicht werden soll. Beide Kampagnen sind mit einem Basisbudget von jeweils 10 000 Euro veranschlagt. Allerdings könne damit nur ein gewisses „Grundrauschen erzeugt werden“, betonte sie. Konkret meinte die Managerin etwa Anzeigen in den regionalen Medien: Diese Werbung ziele vor allem auf die Einwohner im Landkreis ab. Um wirklich schlagkräftig zu sein, bräuchte man ein höheres Budget, nämlich die 50 000 Euro. Damit sollen mehr Leute per überregionaler Medien und Radiosender zu speziellen Natur- und Freizeitthemen erreicht werden. Baiers Fazit: „Als Tourismusregion können wir nur bestehen, wenn wir mehr mit den Menschen in Kontakt treten.“

Tourismus bringt nicht nur Tagesgästen Vorteile

Wirtschaftsförderer Andreas Roß ergänzte: „Um die Kampagnen umsetzen zu können, wurde eine Agentur beauftragt, weil wir das nicht alles selbst stemmen konnten.“ Zur gewünschten Finanz-Aufstockung der beiden Kampagnen „Charmant miteinand“ und „Naturschutz beginnt mit Dir“ meinte Lydia Hofherr (CSU): „Ich finde es extrem wichtig, dass die beiden Kampagnen weitergeführt werden. Die Bürger im Landkreis müssen wissen, dass der Tourismus nicht nur für die Tagesgäste gemacht wird.“ Jeder Einzelne profitiere davon, auch wenn er mit der Branche nicht direkt zu tun hätte. Hofherr zählte dabei insbesondere die Almwirtschaft, Wander- und Radwege auf. „Viele Sachen würde es ohne den Tourismus nicht geben,“ so die Königsdorfer Wirtin.

Nachhaltigen Tourismus findet auch Grünen-Kreisrätin Christine Mair wichtig, auch im Hinblick auf die Verkehrswende. „Dass der Gast möglichst ohne eigenes Auto anreist und hier trotzdem mobil ist“, sollte beworben werden. Max Korntheuer (Ausschussgemeinschaft ÖDP/FDP/FUW/BP) schlug einen Kompromiss zur Finanzierung im Kreishaushalt vor. Man solle sich in der Mitte treffen. Der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) meinte: „Wir haben im Landkreis leider häufig den Fall, dass es Ausgaben gibt, denen keine Einnahmen gegenüber stehen.“ In diesem Fall sei es jedoch anders, da es sich um einen entscheidenden Wirtschaftszweig im Landkreis handle. „Wir haben die Möglichkeit, mit relativ überschaubarem Aufwand, Einnahmen für die touristische Nachhaltigkeit zu generieren.“ Das ausgegebene Geld aus dem Kreisetat komme über die Kreisumlage wieder zurück.

Ausschuss einigt sich auf 25 000 statt 50 000 Euro

Michael Häsch (CSU) erinnerte dagegen an die selbst auferlegte Ausgaben- und Kostendisziplin und appellierte daran, in erster Linie an die Pflichtaufgaben zu denken. Darunter fallen etwa der Straßenunterhalt und der Radwege-Anschluss. Kreiskämmerer Ralf Zimmermann gab zu bedenken, dass es sich hier nicht um eine einmalige Summe handle: „Wir reden von 50 000 Euro für jedes Jahr.“ Um die Kampagnen im Kreisausschuss durchzubringen, einigte sich der Umweltausschuss schließlich einstimmig darauf, auf 25 000 Euro zu reduzieren. Die endgültige Entscheidung wird der Kreisausschuss in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr treffen. Von Karl Bock

