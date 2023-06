Osterleite in Bad Tölz: Sperrung nach Zusammenstoß mit Motorroller

Von: Andreas Steppan

Ein Verletzter und 9000 Euro Sachschaden: das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Samstag an der Kreuzung Osterleite/Bahnhofstraße für Verkehrsbehinderungen sorgte.

Bad Tölz - Bei einem Unfall an der Kreuzung zwischen Osterleite und Bahnhofstraße in Bad Tölz wurde am Samstagmittag ein Motorroller-Fahrer mittelschwer verletzt. Die Straße war danach rund 40 Minuten teilweise gesperrt.

Bad Tölz: Pkw-Fahrerin nimmt Motorroller die Vorfahrt

Verursacht hatte den Zusammenstoß nach Angaben der Polizei eine 46-jährige Österreicherin. Sie wollte gegen 13.15 Uhr mit ihrem Pkw von der Osterleite kommend nach links abbiegen, übersah jedoch den entgegenkommenden Motorroller und nahm ihm die Vorfahrt.

Durch die Kollision kam dessen Fahrer, ein 64-jähriger Tölzer, zu Sturz und musste anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Unfall an Osterleite: Pkw wird abgeschleppt

Am Roller entstand Totalschaden, den die Polizei mit etwa 5000 Euro beziffert. Das Auto der Österreicherin wurde an der Fahrzeugfront eingedrückt und musste abgeschleppt werden. Sachschaden hier: ungefähr 4000 Euro.

