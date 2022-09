Tölzer (63) steht auf Baugerüst - da bricht unter ihm der Boden durch

Von: Andreas Steppan

Auf einem Baugerüst stürzte ein Mann in Bad Tölz ab. (Symbolfoto) © Uwe Anspach / dpa

Nach einem Unfall bei Renovierungsarbeiten in Bad Tölz muss die Polizei klären, ob ein Baugerüst einen Mangel hatte oder falsch aufgebaut war.

Bad Tölz - Bei Arbeiten an seinem Haus ist ein 63-jähriger Tölzer am Montag abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, renovierte der Mann die Außenfassade eines Gebäudes Am Weingarten und stand dazu auf einem Baugerüst. Gegen 9.25 Uhr brach er durch einen Boden des Gerüst und fiel etwa zwei Meter tief auf den nächsten darunterliegenden Boden.

Sturz beim Renovieren: Tölzer (63) leicht verletzt

Bei dem Unfall zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Versorgung in die Asklepios-Stadtklinik gebracht. Nach Angaben der Polizei muss noch abgeklärt werden, ob der Unfall auf einen Materialdefekt oder einen fehlerhaften Aufbau des Gerüsts zurückzuführen ist, und wer gegebenenfalls dafür verantwortlich ist.

