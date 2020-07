Unfall bei Kirchbichl: Totalschaden

Das Auto ist ein Totalschaden - aber glücklicherweise wurde niemand verletzt bei einem Unfall am Montagnachmittag.

Bad Tölz - Glücklicherweise unverletzt blieb eine Dietramszellerin am Montag bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2368. Nach Angaben der Polizei war die 41-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem Jeep Grand Cherokee von Kirchbichl in Richtung Schnaitt unterwegs. Nach einer Rechtskurve vor der Abzweigung nach Schnaitt kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit der rechten Seite ihres Wagens gegen einen Baum. Durch den Aufprall kippte das Auto um und blieb auf der linken Seite liegen. Die Fahrerin konnte sich allein aus dem Pkw befreien. An diesem entstand Totalschaden (8000 Euro). Die Feuerwehr Ellbach sperrte die Straße und band auslaufende Betriebsstoffe. (tk)

