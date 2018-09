Unfall wegen eines Eichhörnchens? Waakirchner (18) flieht mit plattem Reifen

Er habe einem Eichhörnchen ausweichen müssen. So begründete ein Waakirchner (18), warum er in Bad Tölz zwei Autos touchiert hatte. Auch für seine Flucht mit plattem Reifen hatte er eine Erklärung.

Bad Tölz - Es war am Montag gegen 16.55 Uhr, als der junge Mann mit seinem Skoda auf der Bundesstraße 472, von Waakirchen kommend in Richtung Tölzer Flinthöhe unterwegs war. Laut den Angaben eines Zeugen kam der 18-Jährige dort auf Höhe der Abbiegespur in Richtung Sachsenkam zu weit nach links und touchierte dort zwei wartende Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden summiert sich laut Polizei auf rund 6500 Euro.

Der 18-Jährige hielt nach dem Unfall aber nicht an. Selbst der platte Reifen an seinem Skoda konnte ihn nicht stoppen. Das schaffte ein unbeteiligter Zeuge erst einige Kilometer weiter. Er war dem Waakirchner bis nach Gaißach hinterhergefahren und hatte ihn beständig angeblinkt. An einem Gasthaus blieb der 18-Jährige schließlich stehen.

Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten gab der junge Mann dann an, vor dem Kreuzungsbereich einem Eichhörnchen ausgewichen zu sein. Aufgrund des Schocks nach dem Unfall sei er einfach weitergefahren.

Geschädigt sind neben dem Waakirchner selbst eine 19-jährige Penzbergerin und eine Frau aus Weyarn, die mit ihrem BMW beziehungsweise ihrem Fiat Punto an der Kreuzung gewartet hatten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der junge Waakirchner wird sich jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen.