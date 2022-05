Elektro-Fahrzeug ins Wanken gebracht - Zeugin klärt Fall von Unfallflucht

Von: Andreas Steppan

Einen Unfall auf der Lenggrieser Straße in Bad Tölz meldet die Polizei (Symbolbild) © Rene Ruprecht

Nach einem Streifzusammenstoß mit einem Elektro-Kleinfahrzeug in Bad Tölz fuhr eine Autofahrerin einfach weiter. Eine Zeugin nahm die Verfolgung auf.

Bad Tölz - Wegen Unfallflucht wird sich eine Tölzerin verantworten müssen. Laut Polizei hatte sie am Donnerstag mit ihrem Pkw ein Elektro-Kleinfahrzeug gestreift und war danach einfach weitergefahren. Eine Zeugin überführte die 77-Jährige.

Pkw streift beim Überholen Elektro-Kleinfahrzeug

Der Unfall passierte gegen 13.30 Uhr auf der Lenggrieser Straße. Der 75-jährige Fahrer eines vierrädrigen Elektro-Kleinfahrzeugs hatte sich auf Höhe der Karwendelsiedlung auf der Linksabbiegerspur eingeordnet und musste dort verkehrsbedingt kurz anhalten. In diesem Moment überholte die Tölzerin das Elektrofahrzeug einfach links. Dabei berührte der Außenspiegel ihres Autos das kleine Gefährt und brachte es dadurch kurz ins Wanken.

Bad Tölz: Zeugin verfolgt Auto nach Unfallflucht

Die Pkw-Fahrerin setzte ihren Weg anschließend fort ohne anzuhalten. Eine Zeugin fuhr ihr jedoch hinterher, notierte das Kennzeichen und übergab dieses später der Polizei sowie dem 75-jährigen Tölzer.



So ermittelte die Polizei die Frau. Sowohl an ihrem als auch am Fahrzeug des 75-Jährigen war jeweils Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden.

