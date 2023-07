Bad Tölz: Unfallflucht ohne Führerschein - Beifahrerin einfach stehen gelassen

Ein Unfall an der Sachsenkamer Straße in Bad Tölz beschäftigt die Tölzer Polizei (Symbolbild).

Sachsenkamer Straße

Von Andreas Steppan schließen

Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt und nach dem Unfall ohne Beifahrerin davongefahren: Nach dieser Aktion stellte sich bei einem Tölzer heraus, dass er seit Jahren keinen Führerschein mehr hat.

Bad Tölz - Ein 61-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstag in Bad Tölz einen Unfall und suchte danach das Weite. Dabei ließ er zum einen seinen Beifahrerin vor Ort zurück, zum anderen stellte sich heraus, dass er schon seit sechs Jahren keinen Führerschein mehr besitzt.

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Bad Tölz

Nach Angaben der Polizei wollte der Tölzer gegen 11.35 Uhr von einem Supermarkt-Parkplatz nach links auf die Sachsenkamer Straße einbiegen. Dabei fuhr er allerdings versehentlich rückwärts los. So touchierte er den hinter ihm wartenden Wagen einer 69-jährigen Tölzerin, an dem ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstand.

Der 61-Jährige stieg kurz aus, um den Schaden zu begutachten. Dann stieg er wieder ein und fuhr davon. Seine Beifahrerin, eine 36-Jährige aus Gmund am Tegernsee, ließ er am Unfallort stehen.

Bad Tölz: Unfallverursacher hat seit 2017 keinen Führerschein

Am Nachmittag meldete sich der Unfallverursacher dann aber doch noch bei der Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Tölzer bereits seit 2017 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht und zum Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

