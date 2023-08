Bad Tölz: Unwetter zerstört Dach der Alten Madlschule Feuerwehr im Dauereinsatz

Der Kamin abgebrochen, das Dach abgedeckt: An der Madlschule in Tölz verursachte das Unwetter am Samstagnachmittag einen großen Schaden.

Einsatzbericht

Auch wenn das Tölzer Stadtgebiet von dem Unwetter nicht stark betroffen war, war die Freiwillige Feuerwehr Bad Tölz im Dauereinsatz. Schäden gab es an der Alten Madlschule.

Bad Tölz – Auch wenn das verheerende Hagel-Unwetter am Samstagnachmittag in Bad Tölz nicht ganz so katastrophale Massenschäden wie beispielsweise in Benediktbeuern, Bichl, Kochel, Lenggries und Arzbach verursacht hat, waren auch die Floriansjünger der Freiwilligen Feuerwehr Bad Tölz im Dauereinsatz. „Neben unserer Unterstützung der umliegenden Feuerwehren in den massiv betroffenen Gemeinden – vor allem in Arzbach – gab es auch mehrere Unwettereinsätze in Bad Tölz“, sagt der Tölzer Feuerwehrkommandant Thomas Fuchsgruber auf Nachfrage unserer Zeitung.

Tölzer Feuerwehr unterstützt Nachbargemeinden

Wie die Tölzer Floriansjünger auf ihrer Facebook- und Instagram-Seite schreiben, gab es neben mehreren kleinen Alarmierungen im Stadtgebiet auch einen größeren Einsatz an der Alten Madlschule in der Schulgasse. „Der Kamin und das komplette Dach des Gebäudes wurden von dem Sturm zerstört beziehungsweise abgedeckt“, berichtet Fuchsgruber.

Alte Madlschule: Kamin zerstört, Dach abgedeckt

Gemeinsam mit dem Technischen Bauamt der Stadt, dem Bauhof Bad Tölz, der Firma Hölzl Kran sowie der Zimmerei Melf richtete die Feuerwehr ein provisorisches Notdach auf dem Gebäude ein. Der Einsatz dauerte laut Angaben der Feuerweh rund eine halbe Stunde, und es waren insgesamt 15 Einsatzkräfte vor Ort.

