Wegen Vandalismus: Sportplatz wird nachts abgeschlossen

Eine Videoüberwachung soll künftig Schäden am Sportplatz an der Peter-Freisl-Straße vorbeugen. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Ab sofort wird der Sportplatz an der Peter-Freisl-Straße nachts abgeschlossen. Die Stadt reagiert damit auf Vandalismus.

Bad Tölz – Weil der Sportplatz an der Peter-Freisl-Straße immer wieder Schauplatz von Vandalismus geworden ist, reagiert jetzt die Stadt Bad Tölz. Ab sofort wird das Gelände in der Nacht verschlossen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Darüber hinaus sollen eine Videoüberwachung sowie eine Sicherheitsstreife Schäden vorbeugen.

Schäden „extrem respektlos“ - Schulklassen leiden unter den Zuständen

„Es hat sich leider gezeigt, dass es immer wieder Gruppen gibt, die sich nicht an die Regeln halten“, erklärt Bürgermeister Ingo Mehner die getroffenen Maßnahmen. Die Schäden seinen nicht nur „extrem respektlos“, deren Beseitigung bedeuteten für die Stadt auch einen erheblichen Kosten- und Personalaufwand.

Und auch die Schulklassen hätten unter den Zuständen – vor allem unter der Müll-Problematik – zu leiden. „Das wollen wir nicht länger hinnehmen“, stellt der Bürgermeister klar. „Wir haben deshalb entschieden, den Platz nachts zu sperren und zu überwachen.“

Sportstätte in der Vergangenheit häufiger Ziel von Vandalismus

In der Vergangenheit war die Sportstätte häufiger Ziel von Vandalismus: Regelmäßig finden sich Scherben und Müll auf der Tartanbahn sowie dem Beachvolleyball-Feld. Auch der Zaun und die öffentliche Toilettenanlage wurden bereits mehrfach beschädigt. Damit soll nun Schluss sein. Mehner möchte es nach eigener Aussage vermieden, den Sportplatz ganz für die Allgemeinheit sperren zu müssen.

„Man wird sehen, ob diese Maßnahmen ausreichen“

„Man wird sehen, ob diese Maßnahmen ausreichen, das Eigentum der Stadt zu schützen und vor allem denen, die sich an die Regeln halten, eine sichere Sportausübung zu ermöglichen.“ Die Sportfläche ist nun täglich von 8 bis 21 Uhr zugänglich, von November bis März von 8 bis 17 Uhr. Die Stadt hat inzwischen alle Schäden beseitigt.

Von Franziska Selter

