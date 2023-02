Verhütungsmittelfonds bis ambulante Pflege: Kreisausschuss berät weitere Ausgaben

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Ums Geld ging es einmal mehr im Kreisausschuss © Fotostand / K. Schmitt via IMAGO

Der Kreisausschuss hat den Haushalt beschlossen. Das ging nicht ohne Diskussionen ab, denn jede weitere Ausgabe lässt die Kreisumlage und damit auch die Belastung der Gemeinden steigen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In der Kreistagssitzung am 27. Februar (14 Uhr, Landratsamt) halten die Fraktionen ihre Haushaltsreden, bevor das Zahlenwerk beschlossen wird. Doch die eigentlichen Kämpfe sind zu diesem Zeitpunkt schon ausgetragen, denn die entscheidenden Weichen hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung gestellt. Dort wird final all das beschlossen, was in den Wochen nach der Haushaltseinbringung im Oktober von den Fachausschüssen auf den Weg gebracht wurde.

Der Landkreis darf sich über mehr Geld aus den Schlüsselzuweisungen freuen

Einige Zahlen haben sich seit der Vorstellung durch Kreiskämmerer Ralf Zimmermann aber auch geändert. Beispielsweise gibt es mit 23,8 Millionen Euro rund 1,47 Millionen mehr als erwartet an Schlüsselzuweisungen. Da man zudem einige Baumaßnahmen verschiebt, müssen heuer 1,5 Millionen Euro weniger investiert werden. Insgesamt sinkt dadurch auch die Kreditaufnahme von geplant 8 auf 6,5 Millionen Euro.

Würde man es dabei belassen, läge der Hebesatz der Kreisumlage bei 50,45 Prozent – 0,75 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, aber etwas unter dem Ansatz bei der Haushaltseinbringung. Einfach ausgedrückt legt der Hebesatz fest, wie viel Prozent ihrer eigenen Steuereinnahmen die Gemeinden an den Landkreis weiterreichen müssen. Deshalb wird hier um jeden Prozentpunkt erbittert gerungen.

Fachausschüsse haben einiges beschlossen, das nicht in die Eckwerte passt

Nun aber haben die Fachausschüsse das eine oder andere beschlossen, was nicht in die vorher festgelegten Eckwerte passt. Konkret geht es um rund 157 000 Euro, für die es eine Deckung braucht. Das reicht vom Verhütungsmittelfonds, der Menschen mit geringem Einkommen unterstützt, bis hin zur Aufstockung der Förderung von ambulanten Pflegediensten. Vor allem um Letztere wurde im Kreisausschuss durchaus gerungen. „Wir halten hier eine Aufstockung um 60 000 Euro für ausreichend“, wiederholte CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber die Argumentation aus dem Fachausschuss. Klaus Heilinglechner (FW) kündigte sogar an, jegliche Erhöhungen abzulehnen. „Ich bin mit meiner Meinung vielleicht alleine, aber man muss mit den Eckwerten zurecht kommen.“

Ohne Erhöhung gibt es weniger ambulante Pflege

Landrat Josef Niedermaier (FW) dagegen verwies auf die Sozialplanung, eine beschlossene Richtlinie und den erklärten Willen, die ambulante Pflege zu unterstützen. Mit der Förderung soll erreicht werden, dass die Dienste auch entlegenere Orte und Ortsteile anfahren. Mit den bislang bereit gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 90 000 Euro – unverändert seit 2019 – konnten zuletzt nur knapp 26 Prozent der Antragssumme bedient werden. Natürlich könne man die Erhöhung ablehnen. „Das ist das gute Recht jedes einzelnen. Aber ich erkläre dann nicht, warum die ambulante Pflege hier nicht funktioniert“, sagte Niedermaier.

Der Kreisausschuss stimmt schließlich mehrheitlich für die Aufstockung der Mittel

Barbara Schwendner (Grüne) hatte durchaus Verständnis für Heilinglechners Haltung. Der Weg, mit Eckwerte zu arbeiten, sei aber neu. „Wir müssen künftig darauf achten, dass die Eckwerte, die wir bestimmen, fachlich gut hinterlegt sind und auch zu den Beschlüssen passen, die im Vorfeld getätigt wurden.“ Generell appelliere sie aber an ihre Gremiumskollegen, den 80 000 Euro zuzustimmen. „Das ist eine notwendige und wichtige Sache.“ Mit 8:5 Stimmen wurde die Aufstockung am Ende beschlossen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Auch die anderen über die Eckwerte hinausgehenden Zusatzausgaben wurden zumindest mehrheitlich beschlossen. Das führt zu einer weiteren leichten Anhebung der Kreisumlagen-Hebesatzes auf 50,54 Prozent. An dieser Stelle hatten sich die Gemüter dann auch schon wieder beruhigt. „Das ist kein Sparhaushalt“, sagte Martin Bachhuber. Er hält den Kurs, mit Eckwerten zu arbeiten, nach wie vor für den richtigen. „Wir haben versucht, die stetig steigenden Ausgaben einzubremsen.“ Das sei gelungen. Dennoch werde viel investiert. Der Haushalt samt Stellenplan wurde einstimmig beschlossen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.