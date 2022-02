Verkehrsrowdy rast über Straßen und schneidet anderes Auto in Bad Tölz - Aussage gegenüber der Polizei verblüfft

Von: Andreas Steppan

Die Polizei kontrollierte am Freitagabend einen Autofahrer, der durch seine riskante Fahrweise aufgefallen war. (Symbolfoto) © Arno Burgi DPA

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen Toyota-Fahrer aus Bad Tölz. Als eine Streife ihn anhielt, machte er eine überraschende Aussage.

Bad Tölz – Durch seine rasante Fahrweise fiel am Freitagabend gegen 19 Uhr ein 53-jähriger Mann aus Bad Tölz auf. Laut Polizei war er mit seinem roten Toyota auf der B13 von Sachsenkam in Richtung Bad Tölz unterwegs. Auf Höhe Am Kranzer setzte er zu einem Überholvorgang an, wobei er die dort befindliche Sperrfläche überfuhr.

Bad Tölz: Nach rasantem Überholvorgang anderes Auto geschnitten

Nachdem er sich geraume Zeit auf der Gegenfahrbahn befunden hatte, scherte er dann äußerst knapp vor einem VW ein, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der 24-jährige VW-Fahrer konnte nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern.

Im Anschluss fuhr der Toyota-Fahrer laut einem Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit in die General-Patton-Straße, weiter über den Gewerbering, die Albert-Schäffenacker-Straße, die B472 und letztendlich auf die B13 in Richtung Lenggries.

Polizei stoppt Verkehrsrowdy in Lenggries

Dort hielt ihn eine Polizeistreife an und kontrollierte ihn. Mit dem Vorwurf konfrontiert, dass seine Fahrweise doch recht riskant gewesen sei, gab der Mann an, dass ihm dies gar nicht aufgefallen sei.

Trotzdem leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr ein. Weitere Zeugenaussgaen zu dem fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegen.

