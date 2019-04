Der Stolz des Landkreises

Unter großem Applaus der zahlreichen Gäste wurden am Donnerstagabend die Kunstpreise des Landkreises an Erwin Wiegerling, Rita Kapfhammer, Barbara Hölzl und Marc Kaufmann verliehen.

Bad Tölz – „Der Kunstpreis ist nicht irgendein Preis. Sondern er ist die Honorierung eines besonderen Könnens und Geschicks – eines Könnens, das oft nicht messbar ist“, sagt eingangs Landrat Josef Niedermaier. Die Bekanntgabe der Preisträger war eigentlich schon im Januar erfolgt (wir berichteten), doch die Verleihung musste kurzfristig aufgrund des starken Schneefalls und der Ausrufung des Katastrophenfalls abgesagt werden.

Mit einem gut zweistündigen Festakt wurde die Verleihung nun also nachgeholt. „Der Landkreis kann stolz auf Sie sein“, sagte Laudator Egon Endres zum Schluss seiner Ausführungen über Kulturehrenbrief-Träger Erwin Wiegerling, es war jedoch auch eine Anspielung auf alle Geehrten. Wiegerling sei ein „Brückenbauer und Grenzgänger“, jemand, der helfe, „den Sinn der eigenen Existenz zu verorten“, so Endres. Über Wiegerling, der in Benediktbeuern lebt und dessen Restaurierungswerkstatt sich in Gaißach befindet, wurde ein Ausschnitt aus dem Film „Damit Leben gelingt“ gezeigt. Der Künstler erzählt darin sehr persönlich von seinem Schaffen. Er müsse, sagt Wiegerling darin, „damit leben, dass nur ein ganz kleiner Prozentsatz mit meinen Arbeiten zurechtkommt.“

Endres verblüffte, als er zu Beginn seiner Laudatio davon sprach, der Landkreis vergebe zwei Kulturehrenbriefe – Endres meinte damit Wiegerlings Wirken als Künstler einerseits und als Restaurator andererseits. „Sie sind mit Ihrer Werkstatt auch ein wichtiger Arbeitgeber für diese Region“, sagte der Professor von der Katholischen Stiftungshochschule Benediktbeuern.

Wiegerling schritt anschließend gerührt zum Mikrofon. „Je älter ich werde, desto mehr habe ich den Eindruck, dass mich jemand begleitet“, sagte er. „Ich glaube an etwas Höheres. Und ich glaube an gute Herzen.“

Auch die anderen Preisträger freuten sich sehr über die Auszeichnung. Rita Kapfhammer bezeichnete sie als sehr wichtig. „Gerade in der heutigen Zeit kann man solche Förderungen nicht hoch genug schätzen“, sagte die Mezzosopranistin aus Bad Heilbrunn. „Ich freu mich richtig darüber“, strahlte sie von der Bühne, auf der sie zuvor Laudator Anton Sacher gewürdigt hatte. Die beiden kennen sich seit Kapfhammers Zeit am Theater in Ulm (1997-2007). Sie habe ein warmes Timbre, eine geschmeidige Intonation und zeige auf der Opernbühne anrührende schauspielerische Leistungen, blickte Sacher auf die Zeit in Ulm zurück. „Bei deiner Abschiedsvorstellung flossen auf der Bühne und im Zuschauerraum Tränen.“ Kapfhammer ging 2007 ans Gärtnerplatztheater nach München, seit 2012 steht sie in Dessau auf der (Opern-)Bühne. Dort verleugne sie ihre oberbayerische Herkunft nicht, sagte Sacher schmunzelnd: „Die Kollegen verstehen mittlerweile alle Bairisch.“

Sowohl Sacher als auch Robert Holl, Laudator von Mezzosopranistin Barbara Hölzl, betonten in ihren Ansprachen, wie sehr die beiden Kunstpreisträgerinnen mit dem Tölzer Land verbunden seien und hier auf verschiedene Weise das kulturelle Leben bereichern: sei es durch Konzerte, Liederabende oder CDs. „Barbara Hölzl ist eine der wichtigsten Künstlerinnen unserer Zeit“, sagte Robert Holl von der Uni Wien. Er schwärmte von Hölzls „wunderbar gepflegter Stimme“, die eine große Reichweite habe, und mit der sie „herrlich“ Lieder von Wagner, Schubert oder Mahler interpretiere: „Wenn sie singt, entsteht eine ganz persönliche Wiedergabe“, sagte Holl und betonte, Hölzl sei „eine Dienerin am Werk“. Die Künstlerin aus Wackersberg trat mit vielen großen Orchestern auf, etwa mit den Wiener Philharmonikern und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Auch bei verschiedenen Schubertiaden sei sie gerne gesehen, berichtete der Professor.

Tölzer Kunstpreise: Marc Kaufmann und die drei V`s

Nach der Verleihung der Kunstpreise bedankten sich die beiden Sängerinnen jeweils mit kurzen Liedern – und bekamen großen Applaus.

Die Spannbreite der musikalischen Beiträge an diesem Abend war groß. Hatte doch Förderpreisträger Marc Kaufmann aus Geretsried sich entschlossen, neben zwei klassischen Werken an der Violine auch ein modernes Werk vorzutragen: Zusammen mit seinen jungen Kollegen vom Improvisationskurs der Musikschule Geretsried stellten sie eine Vertonung des Gedichts „Assoziatives Gefängnis“ vor. „Das war hochspannend“, sagte anschließend der Landrat. Zuvor hatte Sabine Beyer, die pädagogische Leiterin der Musikschule Geretsried, den jungen Mann vorgestellt. Marc Kaufmann studiert derzeit Violine und Gesang in München, sein Interesse gilt auch dem Komponieren und der sogenannten Neuen Musik. Charakteristisch für ihn seien „drei Vs“, sagte Beyer lächelnd: „Verlässlich, vielseitig und voll sympathisch.“