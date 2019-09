Nach neun Jahren Suche traurige Gewissheit: Vermisste tot aufgefunden - Kripo ermittelt

Nach neun Jahren gibt es für die Angehörigen traurige Gewissheit: Marion K. aus Bad Tölz ist tot. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Bayrischzell/Bad Tölz - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, war eine Sennerin im Seebergkopfgebiet bei Bayrischzell am 1. September bei der Suche nach einem Jungtier in steilem, unwegsamem Gelände auf die sterblichen Überreste der Frau gestoßen. Sofort informierte sie die Polizei. Die Kriminalpolizei Miesbach übernahm die Ermittlungen. Am Institut für Rechtsmedizin in München konnte ihre Idenität schließlich einwandfrei festgestellt werden.

Laut Kriminalpolizei gab es keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen oder Fremdeinwirken. Wie Pressesprecherin Carolin Hohensinn auf Nachfrage mitteilt, wurde die Leiche abseits jeglicher offizieller Wanderwege aufgefunden. Die FRau war neun Jahre lang vermisst worden. Alles deutet auf einen Unfall hin - wobei auch ein Suizid nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, wenngleich es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt.

Da es keinerlei Hinweise für ein Verbrechen gibt, ist der Fall nach Beendigung der rechtsmedizinischen Untersuchungen abgeschlossen.

