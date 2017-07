Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit genügte - und schon haben die Werkstätten wieder neue Arbeit.

Ein 52-jähriger Tölzer wollte am Montag gegen 18.15 Uhr mit seinem VW Golf an der Kreuzung Grünerbräu nach links abbiegen. Dabei übersah er allerdings eine 25-jährige Sachsenkamerin, die mit ihrem Toyota in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Beim Zusammenstoß der Autos wurde niemand verletzt, den Sachschaden schätzte die Polizei gestern auf rund 3000 Euro.