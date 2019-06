Gleichberechtigung: Die Frauen sind weit gekommen, aber noch nicht am Ziel

Mit den Themen Frauenwahlrecht und Gleichberechtigung befasste sich ein Vortrag im Tölzer Landratsamt.

Bad Tölz – Frauen dürfen sich nicht an Wahlen beteiligen. Frauen dürfen nicht heiraten, wenn sie Lehrerin werden wollen. Männer haben in der Ehe die Vormundschaft über Frauen: Was heute völlig absurd klingt, war vor nicht allzu langer Zeit noch gesellschaftliche Realität. Darauf wies Daniela Neri-Ultsch in einem Referat zum Thema 100 Jahre Frauen-Wahlrecht hin. Die Geschichts-Wissenschaftlerin kam im Sitzungssaal des Landratsamts zu dem Fazit: Die Frauen sind auf dem Weg zur Gleichberechtigung weit voran gekommen, aber es bedarf weiter großer Anstrengungen, damit der Frauen-Anteil in den politischen Gremien steigt.

Der Gedanke, dass Frauen gleichberechtigt sein sollen, sei im 18. Jahrhundert aufgekommen, erläuterte Neri-Ultsch. 1865 hätten sich dann die ersten Frauen-Bewegungen gebildet. Richtig Dynamik kam in das Thema im Jahr 1900, als das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft trat. Es gab Petitionen, Kundgebungen und großflächige Anzeigen in Tageszeitungen: „Vordergründig muss man sagen, dass all dies nicht zum Ziel geführt hat“, sagte die Geschichts-Professorin. „Vielmehr wurde die Ungleichbehandlung der Frau festgeschrieben.“

Eine besondere Kuriosität war das 1880 eingeführte „Lehrerinnen-Zölibat“

Der Ehemann hatte die Vormundschaft über die Frau, bei Unstimmigkeiten war dem Mann die letzte Entscheidung vorbehalten, und die Frau konnte ohne Zustimmung des Mannes keinen Arbeitsvertrag eingehen. Eine besondere Kuriosität war das 1880 eingeführte „Lehrerinnen-Zölibat“. Der Hintergrund: Lehrerin war der erste anspruchsvolle Beruf, den Frauen ergreifen durften. Wenn Frauen solch einen Beruf ausüben, können sie sich nicht mehr um die Familie kümmern, war damals die vorherrschende Meinung. Doppelverdienertum war staatlich nicht erwünscht. Wenn Lehrerinnen heiraten wollten, verloren sie nicht nur ihre Arbeitsstelle, sondern gleichzeitig auch ihre Pensions-Ansprüche. „Das Lehrerinnen-Zölibat hat sich sehr, sehr lange gehalten“, sagte Neri-Ultsch. Von 1921 bis 1925 wurde es kurzzeitig auf Eis gelegt, aber erst 1955 endgültig abgeschafft.

Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund gehörte Mut dazu, sich für Frauenrechte einzusetzen. Die Frauen-Bewegung führte dazu, dass sich die Frauen über ihre Situation Gedanken machten. Frauen-Verbände hatten einen enormen Zulauf, ihre Mitgliederzahl steigerte sich zwischen 1900 und 1910 von 70 000 auf 380 000. In Berlin wurde 1911 eine Demonstration von Frauenrechtlerinnen verboten, weil sie als „staatsgefährdend“ galt. Das liberalere München gestattete dann aber die Kundgebung.

Ein Umdenken gab es mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Millionen Männer starben an der Front, die Frauen mussten das öffentliche und wirtschaftliche Leben aufrechterhalten und nahmen auch Plätze in der Rüstungsindustrie ein. So war es naheliegend, dass nach Ende des Weltkriegs alle Frauen wählen durften.

Der Anteil der Frauen im Landtag lag lange im einstelligen Bereich

Mit dem Beginn der Nazi-Herrschaft fand die Gleichberechtigung der Frau ein jähes Ende: Für sie war nun die Rolle der Hausfrau vorgesehen. 1945 folgte ein erneuter Aufbruch. In Deutschland gab es nun kriegsbedingt sieben Millionen mehr Frauen als Männer. Die amerikanische Militärregierung pochte energisch auf die Gleichberechtigung. Es dauerte allerdings bis 1974, als Mathilde Berghofer-Weichner als erste Frau ins bayerische Kabinett einzog: „Sie war eine ganz wichtige Vorreiterin für Frauen in politischen Funktionen“, sagt Neri-Ultsch. „Sie hat auch immer wieder Frauen nachgezogen.“

Der Anteil der Frauen im Landtag lag lange im einstelligen Bereich. Seit 1946 gehörten ihm 1157 Männer, aber nur 178 Frauen an – macht einen Anteil von 13 Prozent. Nach der Wiedervereinigung seien etliche Gesetze erlassen worden, die „Meilensteine der Gleichberechtigung“ darstellen, sagte Neri-Ultsch. Ihr Fazit: „Nach 100 Jahren Frauen-Wahlrecht können wir eine positive Zwischenbilanz ziehen. Frauen sind heute als politische Entscheidungsträgerinnen Normalität.“

Lesen Sie auch:

Mit einem Speed-Dating versuchte die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen Frauen für Kommunalpolitik zu begeistern. Wenn es um Gleichberechtigung in der Chefetage geht, ist in den Firmen in Tölz-Wolfratshausen Luft nach oben.

Eine gute Idee haben zwei Frauen aus Lenggries: Sie gründen den „Zammtisch“, um dort gemeinsam Ideen für die Ortsentwicklung von Lenggries zu entwickeln.