Blitzermarathon: Fast keine Tempo-Sünder bei Messstelle am Blomberg

Vorbildlich verhalten sich die Autofahrer am Tag des Blitzermarathons auf Höhe des Blombergs. Die hier erlaubten 70 Kilometer pro Stunde überschreitet am Freitagmittag fast niemand, stellt Dennis Bülow (re.) beim Blick durch das Lasermessgerät fest.

Kontrolltag

Am Freitag war deutschlandweiter Blitzermarathon. Auch im Landkreis wurde kontrolliert. Bei der Messstelle an der B 472 ließen die Tempo-Sünder auf sich warten.

Bad Tölz/Wackersberg – Das Lasermessgerät piept leise, als Dennis Bülow durch den Sucher schaut und die vorbeifahrenden Autos anvisiert. Mit dem roten Punkt, den der Polizeihauptmeister im Display sieht, muss er auf das Nummernschild der Fahrzeuge zielen. Denn man braucht eine reflektierende Fläche, um die Geschwindigkeit messen zu können. „Das Gerät sendet einen Laserstrahl aus, damit wird die Distanz gemessen und so die Geschwindigkeit errechnet“, erklärt der Polizeihauptmeister. Das Messgerät könnte die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in bis zu 600 Metern Entfernung messen. „Aber es gibt hier fast keine so lange gerade Strecke“, sagt Bülow. Alle Fahrer halten sich an die erlaubten 70 Kilometer pro Stunde, die hier auf der B 472 auf Höhe des Blomberg erlaubt sind. Wirklich alle? Nein, einer nicht. „Da, der weiße Transporter. 85 km/h“, ruft Bülow. Sein Kollege winkt das Fahrzeug mit der Kelle auf den Parkplatz bei der Blombergbahn.

Blitzmarathon: Verkehrsteilnehmer sollen am Kontrolltag sensibilisiert werden

Sieben Beamte der Tölzer Polizeiinspektion sind am Freitag im Rahmen des deutschlandweiten Blitzermarathons an der Messstelle an der B 472 im Einsatz. Seit 6 Uhr morgen wird laut Innenministerium an rund 1800 Messstellen auf Bayerns Straßen die Geschwindigkeit kontrolliert. „Die Aktion ist dazu da, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren“, erklärt Polizeihauptkommissar Lars Werner, Verkehrssachbearbeiter in der Tölzer Inspektion. „Es geht uns nicht um Bußgelder“, betont er. Stattdessen stehe der Präventivcharakter und damit die Vermeidung von Unfällen an erster Stelle. 2022 seien im Landkreis schließlich 15 Prozent aller Unfälle auf die Geschwindigkeit zurückzuführen gewesen, erklärt Werner.

Großteil der Autofahrer reagiert positiv auf Kontrollen

Die meisten Gründe, die die Fahrer fürs zu schnelle Fahren nennen, sind laut Werner: „Ich hab’s übersehen, ich war abgelenkt, oder ich hab’ was gesucht.“ Doch wie reagieren die Raser, wenn sie von der Polizei mit der Kelle rausgewunken werden? „Die meisten durchweg positiv“, freut sich Werner. Natürlich sei immer mal der ein oder andere Ausreißer dabei, aber die meisten würden Akzeptanz zeigen. „Normalerweise ist das ein recht freundliches Gespräch.“

So auch der Fahrer des weißen Transporters, der sich sofort einsichtig zeigte. „Ach ja, stimmt“, sagt er, als er auf den Blitzmarathon hingewiesen wird. Trotzdem muss er für die 85 km/h 40 Euro berappen.

Bußgeld in bar zahlen wirke am nachhaltigsten

Wer zur Kasse gebeten wird, kann das sofort vor Ort in bar oder mit Karte tun, oder das Geld im Nachgang überweisen. „Die meisten zahlen bar“, erklärt Werner. „Das ist auch am nachhaltigsten“, findet er. Die lustigste Ausrede, die ihm fürs zu schnelle Fahren untergekommen ist, war: „Mein Auto fährt nicht langsamer.“ Der Fahrer hatte aber die Rechnung nicht ohne Werner gemacht, der zufällig das selbe Auto besaß und dem halbherzigen Versuch des Rasers, sich rauszureden, gleich den Garaus machen konnte.

Vorteil der Lasermessung: Das direkte Gespräch mit den Bürgern

Zurück bei Dennis Bülow am Lasermessgerät. Der erklärt den Vorteil einer solchen Lasermessung. „So kommt man direkt mit den Bürgern in Kontakt. Im Gespräch bietet sich dann zum Beispiel die Möglichkeit zur Erklärung, warum es an dieser Stelle eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.“ Auto um Auto passiert die Messstelle. Alle mit korrekter Geschwindigkeit. Auf Bülows Höhe drosseln die Fahrzeuge ihr Tempo sogar noch mehr und beobachten den Polizisten neugierig.

Auch „Beifang“ wird geahndet

Übrigens werden beim Blitzmarathon nicht nur Geschwindigkeitsverstöße geahndet, sondern auch sogenannter „Beifang“, wie Werner es nennt. Heißt: Ist ein Fahrer am Handy oder scheint Ladung nicht richtig gesichert, winken ihn die Beamten natürlich auch raus. Letzteres könnte bei einem blauen Transporter der Fall sein, mutmaßen die Polizisten. Doch alles paletti – der Fahrer kann nach einer kurzen Kontrolle weiterfahren.

