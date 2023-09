Blomberg: Pflanzaktion ist gestartet

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Auch Bürgermeister Ingo Mehner packte mit an. © Stadt

Den Wald fit für den Klimawandel machen: Das ist das Ziel der Pflanzaktion am Blomberg auf 1200 Metern Höhe.

Bad Tölz/Wackserberg - Wie die Stadt Bad Tölz in einer Mitteilung schreibt, müssen diverse Maßnahmen ineinandergreifen, damit der Forst für die Herausforderungen des sich ändernden Klimas gewappnet ist. Dazu gehört das Aufforsten von Kahlflächen. Die jüngste Pflanzaktion markierte damit den Auftakt eines größeren Projekts – organisiert vom Landesverband Bayern der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, bei der im Herbst und Winter zirka 5000 Bäume gepflanzt werden, teilt die Stadt mit. „Zum Einsatz kommen Baumspenden verschiedener Investoren“, heißt es weiter.

„Setzen auf stabile Mischwälder“

„Wir setzen bei der Waldbewirtschaftung auf stabile Mischwälder, die sich selbst verjüngen, und in denen die Jungbäume natürlich im Schatten der Altbäume heranwachsen und schrittweise deren Platz einnehmen“, wird der Stadtförster Florian Weber in der Mitteilung zitiert. Sei aber beispielsweise durch Windwurf oder Borkenkäfer-Schädigung eine größere Fläche kahl, mache es Sinn, dass man mit Pflanzungen nachhelfe. Würde man dies nicht tun, so der Stadtförster weiter, könnte es passieren, dass die Flächen verbuschen, mit Brombeeren verunkrauteten und sich eine natürliche Verjüngung schwer etablieren könne.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Mit solchen Pflanzaktionen erreiche man eine schnellere Wiederbewaldung. „Und wir können gezielt in fichtendominierten Beständen klimatolerante Sorten wie etwa Tanne, Bergahorn oder Rotbuche einbringen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.