„Wir hatten Pläne“: Zwei Ukrainerinnen haben in der Tölzer Asklepios Stadtklinik Arbeit gefunden

Von: Elena Royer

Olena Bilash (li.) und Isabella Kostyk sind beide aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Kostyk freiwillig, Bilash ist vor dem Krieg geflohen. In Bad Tölz haben beide Frauen in der Asklepios-Stadtklinik Arbeit gefunden. © Pröhl

Olena Bilash und Isabella Kostyk aus der Ukraine arbeiten in der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz. Bilash flüchtete vor dem Krieg, Kostyk ist schon länger hier. Beide Frauen blicken unterschiedlich in die Zukunft.

Bad Tölz/Wackersberg – Den 31. März 2022 wird Olena Bilash wohl nie vergessen. Es ist der Tag, an dem sie nach Deutschland flüchtet und ihre Heimat zurück lässt. Olena Bilash kommt aus Dnipro, der viertgrößten Stadt in der Ukraine. Als das Land am 24. Februar vergangenen Jahres von Russland angegriffen wird, ist Bilash dort nicht mehr sicher. Von einem Tag auf den anderen stellt der Krieg ihr Leben auf den Kopf. Inzwischen wohnt sie in Wackersberg und hat in der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz Arbeit gefunden.

Olena Bilash flüchtete aus der Ukraine: „Überall lagen tote Menschen“

Doch bis Bilash es aus der Ukraine raus schaffte, vergingen Tage, in denen sie durch die Hölle ging. „Wir saßen drei Tage lang in einem U-Bahn-Schacht, ohne etwas zu essen oder zu trinken“, erzählt die 44-Jährige, die sich dort mit ihrer 13-jährigen Tochter in Sicherheit brachte. „Dann kam irgendwann das Militär und sagte, wir müssen schnell mitkommen. Wir hätten nur wenig Zeit, aber wir könnten mit einem Zug nach Polen.“ Draußen erwartete sie das Grauen: „Überall lagen tote Menschen. Ich habe meiner Tochter die Augen zu gehalten. Später habe ich gesehen, dass meine Schuhe voller Blut waren.“

Sie hatten keine Zeit, sich zu verabschieden

Als Bilash das erzählt, liegen tausende von Kilometern zwischen ihr und diesen schrecklichen Erlebnissen. Sie sitzt an einem Tisch in der Asklepios-Stadtklinik. Bilash spricht ruhig, überlegt immer kurz, bevor sie antwortet. Neben ihr sitzt Isabella Kostyk, die ebenfalls aus der Ukraine stammt, aber schon länger in Deutschland lebt. Sie übersetzt, was Bilash erzählt. Zuerst seien sie und ihre Tochter bei einer Freundin in Slowenien untergekommen. „Wir sind fast ohne alles gefahren und hatten keine Zeit, uns zu verabschieden“, sagt Bilash. Ihren Mann musste sie in der Ukraine zurücklassen, er ist beim Militär. Von Slowenien ging es weiter nach Tölz, wo eine Schwester der Freundin wohnt. Hier angekommen, dauerte es nicht lange, bis Olena Bilash Arbeit fand. Sie begleitete die Schwester ihrer Freundin, bei der sie wohnt, zu einem Termin in der Stadtklinik. „Als ich das Krankenhaus gesehen habe, dachte ich mir gleich: Hier möchte ich arbeiten.“ Denn in ihrer Heimat hat sie auch schon 26 Jahre in einer Klinik gearbeitet. Dort war sie Assistentin des Direktors.

Bilashs Kollegen helfen ihr beim Deutsch lernen

Seit Mai 2022 arbeitet Bilash nun als Reinigungskraft auf der Privatstation in der Asklepios-Stadtklinik. Für einen Job in der Pflege reichten ihre Deutsch-Kenntnisse nicht aus, da man dafür mindestens das Niveau B2 vorweisen muss. Deutsch übt Bilash aber stetig. „Meine Kollegen haben mir sehr geholfen“, ist die 44-Jährige froh. Gut findet sie, dass sie die Station nicht wechseln muss, wie manch andere, sondern ihren festen Kollegen-Kreis um sich hat. „Sie motivieren mich, damit ich mich mit der Sprache überwinde und mich traue, selbst zu sprechen.“

Arbeit in der Tölzer Asklepios-Stadtklinik lenkt sie ab

Die Arbeit in der Stadtklinik lenkt Bilash ab. „Das hilft mir sehr“, sagt sie. „Wenn ich zuhause bin, ist es psychisch nicht einfach.“ Jeden Morgen hat sie Angst, ihr Handy zu nehmen. Angst vor schlimmen Nachrichten aus der Heimat. Den Kontakt mit Verwandten in der Ukraine hat sie stark reduziert. „Es ist nicht einfach, da es teilweise kein Netz oder keinen Strom in der Ukraine gibt“, erzählt sie. „Ich hätte nie gedacht, dass ich Krieg mal am eigenen Leib erfahre.“ Auch für ihre Tochter ist die gesamte Situation eine große Belastung. „Ihr ganzes Leben hat sich verändert. Sie hat sehr viel geweint.“

„Es war nie geplant, dass wir ausreisen“

Auf die Frage, ob sie irgendwann zurück in die Ukraine möchte, zögert sie nicht mit der Antwort. „Natürlich“, stößt sie hervor. „Es war nie geplant, dass wir ausreisen“, sagt sie. „Ohne meinen Mann ist es sehr schwer. Wir hatten eine Wohnung, Arbeit, Pläne, und wollten unsere Ziele verwirklichen.“

Isabella Kostyk kam vor 7 Jahren als Au-Pair nach Deutschland

Isabella Kostyk plant dagegen aktuell nicht, in die Ukraine zurückzukehren. Die 26-Jährige ist seit sieben Jahren in Deutschland. Als Au-Pair kam sie nach Mittelfranken, machte dann ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Privatklinik in Bad Wiessee und begann schließlich eine Ausbildung in der Asklepios-Krankenpflegeschule. Inzwischen arbeitet sie seit über zwei Jahren auf der Intensivstation der Stadtklinik.

„Die beiden Länder waren doch gut befreundet“

Der Tag, an dem in ihrem Heimatland der Krieg ausbrach, ist ihr noch gut im Gedächtnis. „Ich war in der Arbeit“, erzählt Kostyk. „Es gab zwar schon Vorwarnungen, dass es Krieg geben könnte, aber niemand hat das wirklich geglaubt. Die beiden Länder waren doch gut befreundet“, sagt die junge Frau und schüttelt den Kopf. „Als ich dann erfahren habe, dass Krieg ist, war ich schockiert.“ Sie schrieb sofort ihren Eltern, dass sie kommen sollen. „Aber meine Eltern wollten ihr Zuhause nicht verlassen. Sie haben gesagt, sie kommen erst, wenn etwas passiert.“ Denn Kostyks Heimstadt Mukatschewo in der Westukraine liegt nicht so nah am Kriegsgeschehen. „Es war sehr schwer für mich, nicht zu wissen, wie es werden wird“, sagt die 26-Jährige. Monatelang habe sie mit Schlafproblemen zu kämpfen gehabt.

Kostyk plant nicht, in die Ukraine zurückzukehren

Trotzdem plant sie nicht, in ihre Heimat zurückzukehren. „Ich bin hier, seit ich 20 bin“, sagt die junge Frau. „Hier habe ich Erfahrungen gesammelt und hier habe ich meinen Freundeskreis. Viele Freunde sind auch aus der Ukraine weggezogen.“

Beiden Frauen gefällt ihre Arbeit in der Klinik gut

Beide Frauen sind dankbar für ihre Jobs in der Asklepios- Stadtklinik. „Es gefällt mir gut“, sagt Kostyk. „Das Team und die Chefs sind toll. Es war die richtige Entscheidung.“ Bilash stimmt ihr zu: „Hier zu arbeiten, ist sehr schön. Alle sind sehr freundlich, und man bekommt immer Hilfe angeboten.“

Kliniksprecher Horn: „Die Geflüchteten sind für uns eine große Chance“

Auch die Asklepios-Stadtklinik möchte auf die beiden Frauen aus der Ukraine nicht mehr verzichten. „Natürlich sind die Geflüchteten für uns eine große Chance“, sagt Sprecher Christopher Horn. Falls die Sprachkenntnisse bei potenziellen Bewerbern noch fehlen, würde die Stadtklinik kostenlose Deutschkurse organisieren. Zudem unterstütze man die ukrainischen und anderen ausländischen Pflegekräfte beim Anerkennungsverfahren ihres Berufsabschlusses. „Außerdem stellen wir potenziellen Bewerbern nach Verfügbarkeit Wohnraum zur Verfügung“, so Horn.

In der Klinik arbeiten Menschen aus 37 Nationen

Auf einer eigens für Geflüchtete organisierten Jobmesse vergangenes Jahr im Landratsamt war die Stadtklinik auch mit einem Stand vertreten und bemerkte das große Interesse an Ausbildungen in der Pflege. „Bei uns arbeiten Menschen aus 37 unterschiedlichen Nationen, so Horn. „Alle sind eine Bereicherung für unsere Klinik.“

