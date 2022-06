Reifen zerstochen, Auto angefahren: Polizei bittet um Hinweise

Zwei Reifen hat ein Unbekannter an einem Auto zerstochen. © privat

Nach zwei Sachbeschädigungen an Autos bittet die Polizei um Hinweise auf die Täter. In Bad Tölz wurden zwei Reifen zerstochen, in Walchensee ein geparktes Auto angfahren.

Bad Tölz – Einer oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Pfingstmontag, 20 Uhr, auf Dienstag, 5.30 Uhr, an einem Auto zwei Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der General-Patton-Straße in Bad Tölz die beiden rechten Reifen eines Passat zerstört.

Der Fahrzeugbesitzer, ein 52-jähriger Tölzer, erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0 80 41/76 10 60 in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden nach Unfallflucht auf Herzogstandbahn-Parkplatz

Einiges an Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Herzogstandbahn in Walchensee. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, 3. Juni, wurde aber erst jetzt angezeigt. Ein 38-jähriger Ohlstädter hatte seinen BMW gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt.

Betroffener bemerkt Schaden erst einige Tage später

Gegen 16 Uhr verließ er den Parkplatz wieder, bemerkte dabei aber noch nicht den schweren Schaden in Höhe von rund 3500 Euro, den ein bislang Unbekannter offenbar beim Rangieren an dem BMW vorne links hinterlassen hatte. Erst Tage später stellte der Geschädigte den Schaden fest, der nur in Walchensee hatte verursacht werden können und erstattete Anzeige.

Die Polizei Kochel bittet hier nun um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0 80 41/7 61 06-273.

