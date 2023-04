Wasserschaden: 1,8 Millionen Euro für Turnhallen-Sanierung

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Wegen eines Wasserschadens ist die Turnhalle seit Monaten gesperrt. Mittlerweile ist der Boden entfernt. Die Wände sind abgedeckt, damit keine Schimmelsporen eindringen können. Investition in Lüftung zahlt sich am Ende aus Versicherung wird nichts beisteuern © Baldauf · Prill · Lutz | Architekten | PartGmbB

Rund 1,8 Millionen Euro wird die Sanierung des Wasserschadens in der Turnhalle der Tölzer Realschule kosten. Weil es Probleme bei der Ausschreibung gab, ist unklar, wann die Halle wieder zur Verfügung steht.

Bad Tölz – Bei den Kosten von Schulsanierungen sind die Mitglieder des zuständigen Ausschusses des Kreistags mittlerweile hart gesotten. Und so zuckten sie auch bei der Kostenschätzung für die Sanierung des Wasserschadens in der Turnhalle der Tölzer Realschule mit keiner Wimper, sondern sprachen sich für die umfangreichere Variante aus. Rund 1,8 Millionen Euro wird der Kreis investieren müssen.

Bei einer Ausschreibung gab es kein Angebot

Wann die seit Monaten gesperrte Halle wieder nutzbar sein wird, ist indes nicht ganz klar. „Bis zum Beginn des neuen Schuljahrs wird es jedenfalls nichts“, sagte Vize-Landrat Thomas Holz (CSU), der die Sitzung am Montag leitete. Der Grund ist ein Problem bei der Ausschreibung. „Bei einem Gewerk gab es kein Angebot, daher können wir es nicht vergeben“, ergänzte Holz. Näheres dazu wurde dann erst im nicht öffentlichen Teil erläutert.

Lüftungsanlage erneuern oder die alte wieder einbauen?

Für die Kreisräte ging es am Montag in erster Linie um die Frage, für welche Sanierungsvariante sie sich entscheiden wollen. Wesentlicher Unterschied ist vor allem die Lüftungsanlage. Bei der günstigeren Variante, die für knapp 1,3 Millionen Euro zu haben ist, würde die alte Anlage nach einigen Modifikationen wieder eingebaut. „Sie ist aber 20 Jahre alt. Das sagt schon viel“, merkte Holz an.

Zudem würden in diesem Fall die Fliesen und Bodenbeläge im Umkleidetrakt nicht erneuert. „Das heißt, man wird am Ende nicht sehen, wie viel Geld sie in die Sanierung gesteckt haben“, sagte Architekt Thomas Baldauf. „Wir hätten dann zwar eine Sanierung, aber keine Modernisierung“, ergänzte Holz.

Einbau einer neuen Lüftung spart einiges an Strom und Heizenergie

Mit dieser Variante wollte sich Alois Bauer (FW) nicht so recht anfreunden. Nach 20 Jahren sei schließlich auch die Abdichtung hinter den Fliesen nicht mehr die Beste. Mit der Sanierung erreiche man „praktisch einen Neubau-Zustand. Das ist eine Chance, die wir nicht vertun sollten“, sagte Bauer.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Auch der Wiedereinbau der alten Lüftungsanlage ergibt nur noch bedingt Sinn, wie Hauptamtsleiter René Beysel verdeutlichte. „Von der Wärmerückgewinnung ist sie nicht mehr auf dem neuesten Stand.“ Zudem gebe es einen erhöhten Wartungsaufwand, „und auch bei der Hygiene müssen wir aufpassen“. Rund 230 000 Euro kostet eine neue Lüftungsanlage – und die Ausgabe amortisiert sich durch Einsparungen beim Strom und bei der Heizenergie nach 20 Jahren. In all dem sah Jakob Koch (Grüne) einen „Mehrgewinn für die Schüler“ – auch weil dann eben für die kommenden Jahre keine weiteren Bauarbeiten in der Schule mehr nötig seien.

Boden der Turnhalle ist mittlerweile ausgebaut

Der Löwenanteil der Kosten fließt natürlich in die Sanierung der Turnhalle selbst, die so nicht vorgesehen war. Wie berichtet stieß man im Zuge der Sanierungsarbeiten, die derzeit unter anderem am Lehrschwimmbecken und am Lichtgraben laufen, auf den Wasserschaden. Die Ursache: Beim Gießen von Beton werden die Schalungen mit sogenannten Spannschlössern verbunden. Die kleinen Löcher, die später zurückbleiben, müssen verschlossen werden. Bei einem klappte das nicht richtig. Es war undicht. Dort drang Wasser ein – und zwar über einen längeren Zeitraum. Die Feuchtigkeit führte unter dem Hallenboden zu Schimmelbildung. Die Folge: Alles muss raus. Außerdem sickerte durch einen Riss Hangwasser ein.

Die Arbeiten laufen. Baldauf hatte Baustellen-Bilder mitgebracht. Der Boden sei entfernt, die Wände seien umhüllt, „damit sich dort keine Schimmelsporen einnisten können“, erklärte der Architekt.

Versicherung wird nichts beisteuern

Der Kreis-Schul- und -Bauausschuss sprach sich einstimmig für die große Variante für 1,8 Millionen Euro aus. Dazu gibt es einen Zuschuss, der bei mindestens 260 000 Euro liegt, vielleicht sogar bei 360 000 Euro. Das ist allerdings alles, womit der Landkreis rechnen kann, denn die Versicherung, so Holz, „hat uns schon mitgeteilt, dass es von ihr nichts gibt“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.