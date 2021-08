Wegen „Kaufland“-Umbau: Expert-Markt in Bad Tölz muss schließen

Modernisierung beginnt 2022

Bad Tölz droht seinen einzigen Elektromarkt zu verlieren. Dem Betreiber wurde der Mietvertrag gekündigt. Neue Geschäftsräume zu finden, ist schwierig.

Bad Tölz – Das Projekt war seit vielen Jahren im Gespräch, jetzt wird es konkret: Der Tölzer Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Bauantrag für den Umbau und Erweiterung des Verbrauchermarkts an der Lenggrieser Straße befürwortet. Laut einer Unternehmenssprecherin erfolgt die umfassende Modernisierung im kommenden Jahr. Kein Platz bleibt dabei allerdings für ein traditionsreiches Geschäft, das bislang unter dem Dach des „Kaufland“ ansässig ist. Mit „Expert“ wurde dem letzten in der Stadt verbliebenen Elektromarkt der Mietvertrag gekündigt.

„Expert“-Chef hätte nicht gedacht, dass Kündigung so schnell kommt

„Wir bedauern die Schließung unseres Fachmarkts im Kaufland-Einkaufszentrum sehr“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Hans Fanea gegenüber dem Tölzer Kurier. Ihm sei wegen Eigenbedarfs gekündigt worden. Im Gespräch war der „Kaufland“-Umbau freilich schon länger. Er sei diesbezüglich immer wieder mit „Kaufland“ in Kontrakt gestanden, sagt Fanea. „Aber von deren Seite hieß es: Es dauert noch, es ist noch nichts geplant.“ Dass es nun so schnell geht, das hätte Fanea nicht gedacht. „Ich wurde per E-Mail über die Kündigung informiert. Damit habe ich nicht gerechnet.“

Laut Faneas Informationen soll es im Januar mit dem Komplettumbau des „Kaufland“ losgehen. „Auf der Fläche unseres Expert-Marktes soll wohl ein vollautomatischer Leergutautomat entstehen.“ Dass das Elektrogeschäft „in Zukunft nicht mehr am Standort vertreten sein wird“, bestätigt Alisa Götzinger von der Unternehmenskommunikation von „Kaufland“ auf Nachfrage. Details des Umbaus könne das Unternehmen aber derzeit nicht kommunizieren.

Suche nach neuen Räumen für „Expert“ bisher ohne Erfolg

Fanea und seine Mitarbeiter sind schon länger auf der Suche nach einer neuen Verkaufsfläche – bisher ohne Erfolg. „Insgesamt hätte ich mir dazu mehr Unterstützung von der Stadt erwartet“, kritisiert er. Seit dem Jahr 2000 gibt es den Expert-Fachmarkt im „Kaufland“. „Wir sind sehr gut aufgestellt, sodass wir unsere Kunden gut versorgen können“, betont Fanea.

Im Bauausschuss des Stadtrats gab es derweil keine größere Diskussion über den Bauantrag für die Umgestaltung. Rein baulich ist demnach die wesentliche Änderung zum Ist-Zustand eine Vergrößerung des Parkplatzes nach Süden hin. Die geforderten 281 Stellplätze werden mit tatsächlichen 298 Parkmöglichkeiten leicht nachgewiesen. Der Hendlstand ist dabei ausdrücklich als Fläche herausgenommen.

Für Zeit der Sanierung kommt Getränkemarkt-Zelt auf den Parkplatz

Der Vollsortimenter wird die Fassaden etwas abändern. Das sei in Abstimmung mit dem Rathaus geschehen, sagte Stadtbaumeister Michael Ernst. Das ganze Erscheinungsbild des 50 Jahre alten Supermarktes werde moderner und zeitgemäßer und sei „gelungen“. Ein Manko des Antrags: Es fehlt noch ein Freiflächengestaltungsplan.

Während der Sanierung des „Kauflands“ wird auf dem hinteren Parkplatz ein Leergut- und Getränkemarkt-Zelt aufgestellt. Das erlaubte der Ausschuss für die maximale Dauer von zwei Jahren.

Falls Kreuzung umgebaut wird, muss „Kaufland“ mitbezahlen

Für die Erweiterung der Parkplatzflächen wird die Stadt einen städtebaulichen Vertrag mit „Kaufland“ abschließen. Hintergrund ist die Verkehrsregelung an der Kreuzung Lenggrieser und Sonnleitenstraße. Sollte die Stadt dort je über einen Umbau nachdenken, wird „Kaufland“ zur Finanzierung herangezogen. Der zu tragende Anteil wird durch ein Gutachten festgestellt, das den Verkehr im Kreuzungsbereich ermittelt.

Nicht geregelt ist in dem Vertrag die Rückbauverpflichtung im Fall einer Schließung des Marktes. Das sei, so die Verwaltung, bereits im Pachtvertrag zwischen Kaufland und dem Grundbesitzer geregelt.

Standortsuche

Hinweise, Informationen oder ein konkretes Angebot für einen neuen Standort mit einer Verkaufsfläche ab 400 Quadratmetern nehmen Hans Fanea und sein Team unter info@oberland.expert.de oder telefonisch unter der Nummer 08041/799740 entgegen.

