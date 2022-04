Blicke in Tölzer Geschäfte zeigen: Die meisten behalten die Maske auf

Von: Elena Royer, Felicitas Bogner

Einkaufen mit oder ohne Maske? Die Arbeitskolleginnen Uta Albrecht, Amelie Korseska und Iris Korth (v. li.) wollen den Mund-Nasen-Schutz in Geschäften auch weiterhin aufbehalten. © Pröhl

Die Maskenpflicht beim Einkaufen oder im Restaurant ist seit Sonntag passé. Blicke in Tölzer Geschäfte am Montag zeigen aber: Der Großteil der Kunden trägt den Mund-Nasen-Schutz weiterhin.

Bad Tölz – Die Kundin, die die Tölzer Bäckerei betritt, trägt sie, der Mann, der im Bankvorraum an den Geldautomaten geht, ebenso. Auch zwischen den Regalreihen des Rewe-Markts und der benachbarten Drogerie Rossmann auf der Flinthöhe sind am Montag größtenteils Menschen mit Mund-Nase-Schutz zu sehen. Das sind die Eindrücke am ersten Werktag, an dem die Menschen in Bayern – wie in fast der gesamten Republik – im Einzelhandel keine Maske mehr tragen müssen. Zumindest bei den Stichproben des Tölzer Kurier kommt man aber zu dem Schluss, dass die Mehrheit der Kunden es trotzdem weiterhin freiwillig tut.

Maske ist für viele mittlerweile Gewohnheit und Selbstschutz

„Es ist für mich mittlerweile einfach Gewohnheit, die Maske aufzusetzen“, sagt Iris Korth. Sie und ihre beiden Arbeitskolleginnen Uta Albrecht und Amelie Korseska nutzen die Mittagspause, um auf der Flinthöhe einzukaufen. Die drei wollen auch weiterhin Maske tragen. „Bei einer Inzidenz von 50 wurde früher mehr Theater gemacht“, stellt Korth fest.

Und Uta Albrecht findet, dass das Wegfallen der Maskenpflicht nichts mit Freiheit zu tun habe. „Die Eigenverantwortung der Menschen wird nun wieder mehr gefördert“, findet sie. Amelie Korseska stellt klar: „Die Maske ist für mich Selbstschutz und stört nicht.“

Wegfall der Maskenpflicht: „Endlich wieder Freiheit“

Froh, dass sie keine Maske mehr tragen muss, ist dagegen Sabine Richter. „Endlich wieder Freiheit“, sagt die Tölzerin, während sie am ersten Tag ohne Maskenpflicht bei Rossmann einkauft. „Das ist wichtig für das Zwischenmenschliche“, findet sie. Zudem härte man ohne Maske sein Immunsystem ab, ist sie überzeugt.

„Super“, dass sie nun ohne Maske einkaufen kann, findet es auch eine andere Rossmann-Kundin, die anonym bleiben möchte. Sie selbst habe keine Sorge, sich anzustecken. „Andere können gerne weiterhin Maske tragen.“

Viele fürchten sich noch immer vor einer Corona-Infektion

Die meisten Kunden kommen mit Maske, das hat Andrea Schweizer, die stellvertretende Rossmann-Filialleiterin, am ersten Tag ohne Maskenpflicht beobachtet. Ihre Vermutung: „Viele haben immer noch Angst vor einer Ansteckung.“ Auch Schweizer selbst schützt sich mit Maske.

Im Rewe-Markt nebenan hat der stellvertretende Marktleiter Hüseyin Kocyigit einen etwas anderen Eindruck. „50:50“ sei das Verhältnis zwischen Kunden mit und ohne Maske. Wie er meint, sähen die Menschen „oben ohne“ fröhlicher aus. Kocyigit selbst trägt weiterhin einen Schutz. „Es wird den Mitarbeitern empfohlen“, sagt er. „Für mich ist es mittlerweile Gewohnheit.“

„Man will nicht der Einzige ohne Maske sein“

Am Verhalten der anderen Kunden orientiert hat sich ein Rewe-Kunde aus Greiling, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er trägt eine Maske. „Die meisten, die ich gesehen habe, haben eine auf“, berichtet er. „Man will nicht der Einzige ohne sein.“ Trotzdem ist er überrascht, wie viele die Schutzmaßnahme beibehalten.

In der Gastronomie froh über Lockerungen

In der Gastronomie ist man froh über die Lockerungen. „Die ersten Tage ohne Maskenpflicht sind nicht sonderlich aufgefallen, da bei uns die meisten Gäste ihre Masken trotzdem aufgelassen haben“, berichtet Monika Poschenrieder, Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands und Wirtin vom Forellengasthofs Walgerfranz in Bad Tölz. Auch ihr Personal setze zum Schutz weiterhin auf das Tragen einer Maske. „Allerdings ist es jetzt wirklich schön, keine Impf- oder Genesenen-Zertifikate der Gäste mehr kontrollieren zu müssen,“ sagt Poschenrieder.

Nach bösen E-Mails: Metzger stellt es Kunden frei, eine Maske zu tragen

Unabhängig von den staatlichen Regelungen können Geschäftsinhaber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und weiterhin an der Maskenpflicht festhalten. So wollte es auch der Lenggrieser Metzger Karl Weber halten, wie er vergangene Woche angekündigt hatte (wir berichteten). „Ich habe dann aber sehr böse E-Mails bekommen“, sagt Weber nun. Teilweise habe es sich bei den Absendern auch um Stammkunden gehandelt.

„Ich will da jetzt Frieden und kein großes Tamtam mehr“, sagt der Metzgermeister. Statt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend zu machen, stellt er es seit Montag jedem, der seinen Laden betritt, frei. „Allerdings sagen wir auch, dass es uns sehr recht wäre, wenn die Leute weiterhin Maske tragen.“

