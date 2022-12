Händler in Tölz zufrieden mit dem Vorweihnachtsgeschäft

Von: Elena Royer

Viel los ist an den Samstagen während des Christkindlmarkts, erklärt Antonia Wendler von „s.Oliver“. © arp

Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen schätzen die Kunden wieder den persönlichen Einkauf im Geschäft. Dass wegen der Inflation gespart wird, spüren die Händler kaum.

Bad Tölz – Trotz Inflation und hoher Energiepreise herrscht in den Geschäften in der Tölzer Marktstraße reges Treiben. Die Händler und Geschäftsinhaber spüren kaum, dass die Kunden sparen würden. Das Vorweihnachtsgeschäft läuft gut.

Vorweihnachtsgeschäft in Tölz: „Saure-Gurken-Zeit ist vorbei“

„Ich bin super zufrieden“, sagt Maria Gmach, Filialleiterin des Modegeschäfts Sara Boni. „Wir hatten eine Saure-Gurken-Zeit, aber die ist vorbei.“ Wegen des Christkindlmarkts würden oft Busse mit Touristen in die Stadt kommen. „Die Frauen finden immer schell was bei mir“, freut sich Gmach. Um ihren Kunden etwas zu bieten, veranstaltete sie kürzlich eine Modenschau.

Das Sortiment bei „Sara Boni“ spreche eher die mittlere Altersgruppe an, erklärt Gmach. Diese Zielgruppe kaufe nicht so viel im Internet. „Die wünscht sich eine Beratung und will die Kleidungsstücke auch mal anfassen und fühlen.“ Zudem schätzen immer mehr Münchner das Einkaufen in der Kurstadt, meint Gmach. „Meine Münchner Kundschaft findet es hier schön griabig und schätzt die persönliche Beratung.“

Sparen Fehlanzeige: „Leute wollen Normalität“

Auch in der Buchhandlung Urban freut man sich übers gute Weihnachtsgeschäft. „Es läuft sehr gut“, sagt Inhaber Hubert Schöffmann. Dass die Kunden aufgrund der Inflation sparen, merke er nicht. „Die Leute wollen Normalität“, vermutet er. „Sie wollen lesen und in andere Welten eintauchen. Jetzt haben sie ihren Kopf wieder frei für andere Sachen.“

Hat ein spezielles Sortiment zu bieten: Hubert Schöffmann, Inhaber der Buchhandlung Hans Urban. © arp

Früher als üblich hätten seine Kunden in diesem Jahr mit den Weihnachtseinkäufen begonnen. „Es ging schon Mitte November los, das ist wirklich sehr früh“, sagt Schöffmann. Er vermutet, dass viele Menschen verunsichert sind, was noch kommt, und lieber früher alle Geschenke beisammen haben wollten. Das Internet ist für die Buchhandlung Schöffmann keine nennenswerte Konkurrenz. „Unsere Kunden wissen unser spezielles Sortiment zu schätzen“, so der Inhaber.

Kunden schätzen persönliche Beratung in den Geschäften

Für Umsatzeinbußen sorgt das Internet auch in der Parfümerie Wiedemann nicht. „Unsere Kunden informieren sich zwar häufig zuerst im Internet, kommen dann aber hierher, um das Produkt zu kaufen“, erklärt Inhaber Christian Wiedemann. „Was zählt, ist die persönliche Beratung.“ Insgesamt ist auch Wiedemann zufrieden. „Es läuft gut. Wir liegen im Vergleich zum Vorjahr zehn Prozent im Plus.“

Christkindlmarkt lockt Besucher in die Marktstraße

Im Bekleidungsgeschäft „s.Oliver“ sei es nur selten so leer wie an dem Mittag, an dem der Tölzer Kurier vorbeischaut, erklärt Antonia Wendler, die im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung ist. An den Samstagen während des Christkindlmarkts sei immer viel los, und auch der verkaufsoffene Sonntag sei gut besucht gewesen. Trotzdem würden die Leute genauer überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und auch Lieferengpässe seien bei „s.Oliver“ immer noch spürbar. „Wir können aber nicht klagen“, sagt Wendler.

„Kunden sind alle super drauf“

Bei Schreibwaren Zauner tummeln sich einige Kunden. „Es läuft zufriedenstellend“, sagt Inhaber Stefan Zauner. „Aber wir könnten schon noch mal einen Schub vertragen.“ Vor dem Hintergrund der Preissteigerungen sei wahrscheinlich ein bisschen weniger los, schätzt Zauner, „aber wir sind zufrieden, wenn man bedenkt, was prognostiziert wurde“. In seinem Geschäft spüre man zwar auch, dass die Hersteller die Preise anziehen, „aber die Kunden sind alle super drauf“, berichtet Zauner. „Wir haben während der Corona-Zeit gemerkt, wie sehr den Leuten der persönliche Einkauf abgeht. Die persönliche Beratung – das ist das, was bei uns zählt.“

Nur Parkplätze „fehlen an allen Ecken und Enden“

Die Fachberatung schätzen viele Kunden auch in der Weinhandlung Schwaighofer. „Und man kann viel probieren“, erklärt Inhaber Claus Janßen. „Der Lebkuchen- und der Marillenlikör sind sehr gefragt.“ Das Geschäft laufe gut, jedoch würden Eisregen und Unwetterwarnungen die Kunden abschrecken, beobachtete Janßen jüngst. Außerdem, erklärt er, werde der Christkindlmarkt zwar gut angenommen, „aber es fehlen an allen Ecken und Enden Parkplätze“, hört Janßen von Kunden. „Das ist ein spürbares Problem.“

Stimmung fast so gut wie vor Corona

Das Wetter wirkt sich auch bei der Buchhandlung Rupprecht aufs Geschäft aus. „Bei dem Blitzeis kürzlich war ein bisschen weniger los“, erklärt Filialleiterin Melanie Höfner. Ansonsten ist sie sehr zufrieden. „Wir merken richtig, wie sehr die Leute wieder Lust aufs Einkaufen haben.“ Die Stimmung sei fast so gut wie vor Corona, auch der Christkindlmarkt ziehe viele Kunden an.

Internet keine Konkurrenz

Große Online-Händler sind für „Rupprecht“ keine Konkurrenz: „Unsere Kunden recherchieren oft vorher im Internet, kommen dann aber hierher und bestellen das Buch bei uns“, erklärt Höfner. Sie vermutet, dass viele lieber auf Nummer sicher gehen wollen, denn „derzeit kommt im Internet bestellte Ware oft schwer an“.

Wie das Weihnachtsgeschäft heuer laufen würde, da hatte Höfner im Vorfeld keine Vorstellung, sagt sie. „Ich habe extra niedrig kalkuliert, aber es wurde übertroffen.“ Mit der Eröffnung des Christkindlmarkts habe auch das Weihnachtsgeschäft begonnen. Aber der stressigste Tag steht Höfner und ihren Kollegen noch bevor: „Das ist bei uns der 23. Dezember“, sagt sie. „Da arbeiten wir wie am Fließband, mir macht das aber Spaß.“ Auch auf den allerletzten Drücker, an Heiligabend, können bei „Rupprecht“ noch Bücher und Co. besorgt werden. Höfner selbst hat aber lieber schon früher alle Geschenke beisammen.

