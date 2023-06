„Das Leben am Klavier kann sehr einsam sein“: Über die Karrieren nach dem Kunstförderpreis

Von: Christiane Mühlbauer

Bei der Band „Tromposaund“ änderte sich in der Corona-Zeit die Besetzung. Das Sextett besteht jetzt aus (v. li.) Christoph Huber, Moritz Huber, Markus Geiger, Basti Bolzmacher und Simon Huber sowie (oben) Quirin Sturm. © Tromposaund

Sie sind Schlagzeuger, Bildhauerin oder Pianist, berichten von Erfolgen, Krisen und Plänen: Das wurde aus den jungen Künstlern, die der Landkreis einst mit seinem Kunstförderpreis bedachte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Alle zwei Jahre vergibt der Landkreis im Rahmen der Kunstpreisverleihung auch einen Förderpreis an junge Künstlerinnen und Künstler. Unsere Zeitung hat bei einigen von ihnen nachgefragt, wie sich ihr Leben seither entwickelt hat.

„Der Förderpreis hat mir sehr viel gebracht. Nach der Vergabe ist viel passiert“, sagt Antonia Leitner. Die Bildhauerin (31) aus Reichersbeuern ist die jüngste Preisträgerin, sie wurde 2020 ausgewählt, erhielt den Preis aufgrund der Corona-Pandemie dann 2022. Vor Kurzem wurde sie auch noch mit dem Tassilo-Preis ausgezeichnet. Das Entscheidende war, berichtet Leitner, „plötzlich publik“ zu sein. „Es kamen viele Leute auf mich zu, der Preis war immer das Gesprächsthema.“

Bildhauerin Antonia Leitner richtet Atelier in Reichersbeuern ein

Leitner hat seither einige Aufträge erhalten und Skulpturen verkauft, sowohl größere als auch kleinere, freut sie sich. Zuletzt stellte sie unter anderem bei der „Gmund Art“ aus und bereitet Ausstellungen im Bayerischen Wald und in München vor. Parallel dazu arbeitet sie an einem Modell für den Wettbewerb „Kunst am Bau“, zu dem sie eingeladen wurde.

Die Bildhauerin Antonia Leitner wurde 2020 ausgezeichnet. © privat

Leitners Gießwerkstatt befindet sich zwar noch immer im Atelier von Otto Wesendonck in Waakirchen, doch in ihrem Elternhaus in Reichersbeuern richtet sie gerade ein Atelier ein, das diesen Sommer fertig werden soll. „Ich habe es auf keinen Fall bereut, den Weg als freischaffende Künstlerin eingeschlagen zu haben“, sagt Leitner. Es sei zwar oft stressig und vieles komme geballt, „aber ich kann mir nichts anderes vorstellen“, sagt sie. „Ich merke, dass meine Themen immer fester und tiefer werden.“

Für „Tromposaund“ ging nach 2014 die Post ab

2014 wurde die Gruppe „Tromposaund“ aus Holzhausen/Münsing mit dem Förderpreis ausgezeichnet. Die Mitglieder, sechs junge Männer, kombinieren bayerische Blasmusik mit Einflüssen von beispielsweise Blues, Swing und Jazz. „Nach dem Preis ging es ziemlich bergauf“, berichtet Schlagzeuger Quirin Sturm. Die Gruppe wurde zur Brass-Wiesn nach München eingeladen und spielte in den Jahren 2015 und 2016 zwei Wochen lang jeden Abend im Marstall-Zelt auf dem Oktoberfest. „Das war der Wahnsinn“, erinnert sich Sturm. 2017 wurden die Musiker dann zum „Woodstock der Blasmusik“ eingeladen, und 2018 spielten sie bei der Fernseh-Übertragung des Maibock-Anstichs im Münchner Hofbräuhaus. „Und natürlich haben wir bei zig Festen und Hochzeiten gespielt“, sagt Sturm. Vor der Corona-Zeit hätten sie rund 70 Auftritte im Jahr absolviert.

In der Pandemie verließen Hans-Peter Huber und Josef Schmid die Gruppe. Zu den Gründungsmitgliedern Christoph, Moritz und Simon Huber sowie Quirin Sturm sind Basti Bolzmacher und Markus Geiger neu hinzugekommen. Weil drei von ihnen jetzt Familie haben, wurde das Auftrittspensum zurückgeschraubt. Derzeit seien es vor allem private Feste, für die die Gruppe gebucht werde, berichtet Sturm. 2024 wird „Tromposaund“ 15 Jahre alt – „und da wollen wir was Großes machen“, verspricht der Schlagzeuger.

Andi Haberl geht mit „The Notwist“ auf Tour

Ebenfalls Schlagzeuger, aber musikalisch in einem ganz anderen Genre zu Hause ist Andi Haberl. Er widmet sich dem Modern Jazz und ist bundesweit als Mitglied der Indie-Rockband „The Notwist“ bekannt. Die Band hat jetzt ein neues Album herausgebracht und geht im Sommer auf Tour. Gespielt wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Belgien, Spanien, in der Schweiz sowie in den Niederlanden.

Schlagzeuger Andi Haberl (41) geht im Sommer mit der Band „The Notwist“ wieder auf Tour. Er lebt in Berlin und fokussiert sich auch auf Solo-Projekte. © privat

Haberl, der aus Icking stammt und 2010 mit dem Förderpreis augezeichnet wurde, lebte damals schon in Berlin. Neben der Band konzentriert er sich derzeit auf kleine beziehungsweise Solo-Projekte, etwa zusammen mit Florian Zimmer (Modular Synthesizer). Zudem komponiert er. „Ich will am Schlagzeug mehr sichtbar sein“, sagt Haberl.

Der Preis, sagt der 41-Jährige, sei damals für ihn eine „schöne Anerkennung“ gewesen. Vor allem das Preisgeld – 2000 Euro – habe er als Vater einer kleinen Tochter gut gebrauchen können. Man sollte, sagt Haberl mit Blick auf Verleiher und Förderer, nicht unterschätzen, wie wichtig für junge Künstler das Geld sei. In den vergangenen Jahren habe sich endlich auch im Jazz-Bereich für junge Künstler etwas getan, um an Fördergelder oder Stipendien zu kommen. „Das ist zwar immer noch nicht genügend im Hinblick auf andere Branchen, aber im Vergleich zu meiner Zeit hat sich wirklich viel entwickelt.“

Finanziell, sagt Haberl, müsse man als Künstler immer schauen, wie man über die Runden kommt. Er selbst freut sich momentan über ein Stipendium aus der Schweiz, das ihm den Rücken freihält. Eine Förderung schaffe Kreativität, „weil sie den Druck rausnimmt“, sagt Haberl. „Ich kenne viele Künstler, die wirklich am Anschlag sind.“

Violinistin Sophia Herbig schöpfte aus der Krise Kraft

Aus Icking stammt auch die Violinistin Sophia Herbig. Genau an ihrem 16. Geburtstag erhielt sie im Jahr 2008 den Kunstförderpreis. „Der Preis war eine große Überraschung und hat mir damals viel Selbstbewusstsein gegeben“, erinnert sich die heute 31-Jährige. „So eine Auszeichnung ist wichtig, weil man dann auch an diese Zeremonien herangeführt wird.“

Damals träumte Sophia Herbig davon, als Solistin auf der Bühne zu stehen. Doch einiges in ihrem Leben änderte sich grundlegend, als die junge Frau kurze Zeit später in eine Krise geriet und Bühnenangst entwickelte. Sie konnte unter anderem keine Wettbewerbe mehr spielen. Aus dieser Zeit sei sie gestärkt hervorgegangen, sagt Herbig. „Es ist im Bereich der klassischen Musik oft so, dass es heißt, nur wer eine Solo-Karriere hinlegt, hat es wirklich geschafft“, kritisiert sie. „Und wer es nicht schafft, landet im Orchester.“ Heute sehe sie das ganz anders und würde sich wünschen, dass sich diese Ansichten auch in der Gesellschaft beziehungsweise im Musikbusiness änderten. Eine Solo-Karriere ergebe sich nur für sehr wenige Musiker, „denn es hängt von so vielen Faktoren ab, die man überhaupt nicht beeinflussen kann“, sagt Herbig.

Violinistin Sophia Herbig (31) ist festangestellt im Mozarteumsorchester und Konzertmeisterin der Jugend-Musikwerkstatt „Sinfonietta Isartal“. © Andrej Grilc

Die 31-Jährige spielt jetzt mit Orchestern oder Kammermusikbesetzungen, „und ich genieße diese Auftritte und den Nervenkitzel zuvor“, sagt sie. „Rückblickend bin ich für diese Krise dankbar, denn sie hat mich näher zu mir selbst gebracht.“ Herbig studierte unter anderem am Mozarteum in Salzburg und spielte in den vergangenen Jahren unter anderem mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und mit den Münchner Philharmonikern. Zurzeit ist sie festangestellt als Erste Stimmführerin der Zweiten Violine im Mozarteumsorchester. Herbig macht aber auch noch andere Projekte und spielt in verschiedenen Kammermusik-Formationen. Außerdem ist sie Konzertmeisterin der Jugend-Musikwerkstatt „Sinfonietta Isartal“. Die Arbeit mit jungen Musikern liegt ihr am Herzen. „Die Jugendlichen sollen sich selbst Gedanken machen und ihre Ideen einbringen“, sagt Herbig. „Beim Musizieren braucht man Eigenverantwortung und Wachheit anderen Spielern gegenüber, genau das will ich rauskitzeln.“

Wer Herbig mal wieder in der Region hören will: Am 18. November spielt sie mit einem Kammermusik-Quintett in der Loisachhalle in Wolfratshausen Werke von Schumann und Brahms.

Einstiges „Wunderkind“ konzentriert sich aufs Unterrichten

Der erste Träger des Nachwuchspreises war 2002 Leonhard Westermayr, damals wohnhaft in Lenggries. Er lebt heute mit seiner Familie in München und konzentriert sich ganz aufs Unterrichten. „Ich komponiere gerne und würde das gerne ausbauen, aber mit einem kleinen Kind ist das gerade nicht so leicht“, sagt der 47-Jährige lächelnd.

Dass aus ihm, der einst als Wunderkind gepriesen wurde, schon mit elf Jahren Solist der Münchner Symphoniker war und als Schüler einige Preise erhielt, kein Solo-Pianist wurde – „damit habe ich meinen Frieden geschlossen“, sagt Westermayr. Das Leben als Pianist sei anspruchsvoll und sehr stressig, meint Westermayr, und wirtschaftlich „bringt es nicht immer den Ertrag, den man sich erhofft. Das Leben am Klavier kann sehr einsam sein“.

