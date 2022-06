Bad Tölz will das Prädikat fahrradfreundliche Kommune erlangen

Die Engstelle am Irlbeck-Haus in der Nockhergasse steht bisher einer eigenen Radspur im Wege. © cs

Stadt Bad Tölz unterzieht sich einem Zertifizierungsprozess. Sie will als fahrradfreundliche Kommune in Bayern gelten. Das ermöglicht auch finanzielle Förderungen.

Bad Tölz – Die Stadt Bad Tölz will sich noch deutlich mehr als Radler-Stadt positionieren. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurde einmütig ein Grundsatzbeschluss gefasst, wonach man den Radverkehrsanteil in der Stadt bis 2027 auf 20 Prozent erhöhen will. Auch strebt man die Auszeichnung als „fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ an, die nicht zuletzt den Zugang zu staatlichen Fördertöpfen eröffnet. Mit der Schaffung einer zusätzlichen Stelle für Nachhaltigkeit und Mobilität (Radverkehrsbeauftragte) sollen die Maßnahmen der Stadt begleitet werden.

Prädikat ermöglicht Zugang zu Fördergeldern

Getan hat die Stadt schon einiges, wie Geschäftsleiter Falko Wiesenhütter vortrug. Die Beschilderung in der Stadt sei nicht nur für radelnde Touristen, sondern auch für den Alltagsgebrauch verbessert worden. Markierungen auf der Straße erleichterten die Orientierung. Randsteine seien abgesenkt und die Passage am Moraltpark baulich befestigt worden.

Die Stadt ist bereits Mitglied bei der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen“ (AGFK). Die Anforderungen seien in jüngerer Zeit aber deutlich nach oben geschraubt worden. Um weiter AGFK-Mitglied sein zu können oder gar die begehrte Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ durch das bayerische Verkehrsministerium zu bekommen, muss sich Bad Tölz einem Zertifizierungsprozess unterziehen. Eine Delegation von Fahrradexperten hat Tölz schon befahren und „Hausaufgaben“ erteilt. Die finden sich laut Wiesenhütter bereits im Verkehrsentwicklungsplan von 2015 wieder, hätten aber bisher aus Kapazitätsgründen in der Verwaltung nicht alle bearbeitet werden können. Es geht etwa um mehr Radstellplätze, Ladestationen für E-Bikes sowie Fahrradschutzstreifen.

Lösung für die Engstelle Nockhergasse?

Johanna Pfund (Grüne) nahm dazu direkt Stellung. Ihr sei aufgefallen, dass die Radständer bei Märkten sogar entfernt werden. Sie sprach sich für eine verbesserte Radverkehrsführung in der Gaißacher Straße/Osterleite aus, mehr Sicherheit für kleine Radler rund um die Schulen und um eine Erhöhung des Radverkehrsanteils in der Stadt, der im Beschlussvorschlag mit 15 Prozent angegeben war. „Was Sie wollen“, erwiderte Bürgermeister Ingo Mehner, dem die Zahl an sich nicht viel bedeutete. „An den Maßnahmen, die wir machen werden, ändert das ja nichts.“ Man einigte sich schließlich auf das Ziel 20 Prozent.

Pfund hatte auch das Thema Nockhergasse angesprochen, wo die Stadt schon länger wegen eines möglichen Radler- und Fußgänger-Durchgangs mit dem Eigentümer des Irlbeck-Hauses verhandelt. „Wie ist denn da der Stand?“, wollte Pfund wissen. Es gehe um eigentumsrechtliche Fragen und die Kosten für mögliche Baumaßnahmen, antwortete Mehner. „Sobald wir da fertig sind, werden wir das Thema im Stadtrat vorstellen.“

Christof Botzenhart (CSU) wies dabei auf die Radoffensive der Staatsregierung hin. Denn 27 kommunale Projekte seien in die Förderung aufgenommen worden. „Hat man das mal für Tölz überlegt?“ Man sei eben noch im Zertifizierungsprozess, also „im Pflichtteil“ auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune, erwiderte Wiesenhütter. Für die Zeit danach könne man sich aber noch viele förderungswürdige Projekte vorstellen. Im Herbst werden die Experten nochmals nach Tölz kommen, um zu sehen, ob die Kriterien des Zertifizierungsprozesses erfüllt sind, antwortete der Geschäftsleiter auf eine Frage von Willi Streicher (SPD).

