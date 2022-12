Bad Tölz will nicht auf die Mitfahrerbank

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

In einigen Gemeinden im Landkreis gibt es Mitfahrerbänke – wie hier in Kochel am See. Inwieweit sie genutzt werden, ist fraglich. © Gemeinde/Archiv

Um das Aufstellen von Mitfahrerbänken ging es jetzt im Tölzer Bauausschuss. Der aber sieht keinen Nutzen in dem Angebot und lehnte den Antrag für Ellbach ab.

Bad Tölz/Ellbach – Die Anbindung von Ellbach durch den öffentlichen Nahverkehr ist überschaubar gut. Eine Mitfahrerbank würde die Situation aber nicht verbessern. Davon war die Mehrheit des Tölzer Bauausschusses überzeugt und lehnte den Antrag von Gremiumsmitglied Dr. Matthias Winter (CSU) ab.

Anregung stammt aus dem Stadtteilgespräch

Es sei „nicht unbedingt“ seine Idee, betonte Winter in der jüngsten Sitzung. Vielmehr habe er die Anregung aus dem Stadtteilgespräch mitgenommen. „Aber da hieß es doch, dass das keine Option für viele Eltern ist“, wandte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) ein. Das mag vor allem daran liegen, dass Mitfahrerbänke im Prinzip nichts anderes sind als eine Gelegenheit zum Trampen. Wer nach Tölz will, setzt sich in Ellbach auf die Mitfahrerbank und hofft, dass ein Auto anhält und ihn mitnimmt. Einige Gemeinden hatten 2018 diese Bänke aufgestellt. Die Initiative ging vom Landkreis-Behindertenbeauftragten Ralph Seifert aus. Ob sie genutzt werden, ist unklar.

Mitfahrerbänke haben bestenfalls „einen geringen verkehrlichen Nutzen“

„Die Stadt Bad Tölz hat sich in der Vergangenheit bewusst nicht des Instruments Mitfahrbänke bedient“, erinnerte Rathaus-Geschäftsführer Falko Wiesenhütter in der Sitzung. „Das hat zum einen mit dem geringen tatsächlichen verkehrlichen Nutzen von Mitfahrbänken zu tun, zum anderen damit, dass die Stadt bisher nicht zum Fahren per Anhalter animieren wollte.“

Die Verwaltung hatte für die aktuelle Entscheidung aber noch einmal eine Pro- und Contra-Liste zusammengestellt. Geeignete Flächen, auf denen in Tölz und Ellbach Bänke aufgestellt werden können, seien vorhanden, die Kosten gering. Es gehe um eine überschaubare Distanz. Auf der Strecke gebe es keine enggetaktete ÖPNV-Verbindung, der man unnötige Konkurrenz machen würde. Auch nachbarschaftliche Kontakte könnten durch die Bank gefördert werden, und generell würden viele Menschen der Idee grundsätzlich positiv gegenüberstehen – bemühte sich die Verwaltung um weitere Pro-Argumente.

Polizei hat Sicherheitsbedenken

Die Contra-Liste war aber deutlich länger. „Wegen Sicherheitsbedenken rät zum Beispiel die Polizei nach wie vor grundsätzlich davon ab, bei fremden Personen mitzufahren“, so Wiesenhütter. Würde die Stadt als Betreiber der Bänke auftreten, könnten sich Haftungsfragen ergeben. „Inwiefern Forderungen an die Stadt im Schadensfall tatsächlich Erfolg hätten, kann nicht realistisch eingeschätzt werden.“ Eine wissenschaftliche Untersuchung habe gezeigt, dass der verkehrliche Nutzen dieser Bänke allenfalls gering sei. Zudem gebe es den Vorwurf, dass es sich hier um „Feigenblatt-Mobilität“ handle, durch die sich Kommunen teure ÖPNV-Angebote sparen wollen. Die Bänke und deren Umfeld müssten gepflegt werden – und nicht zuletzt könnten Forderungen aus anderen Ortsteilen nach ähnlichen Angebote kommen, so Wiesenhütter.

Mitfahrerbank schafft nicht mehr Mobilität

Julia Dostthaler (CSU) war skeptisch. Sie verstehe natürlich den Wunsch nach einer besseren Anbindung. Als Frau würde sie aber nie trampen. Und für Kinder könne sie sich das schon gar nicht vorstellen. „Der Wunsch ist verständlich“, sagte auch Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG). Die Mitfahrerbank schaffe aber nicht mehr Mobilität. „Wir sollten vielmehr alles daran setzen, den ÖPNV in diesem Bereich zu verbessern.“ Letzteres sehe der Nahverkehrsplan des Landkreises auch für diesen Bereich vor. Mit zwei Gegenstimmen wurde die Bank vom Ausschuss abgelehnt.

